La calificación de los futbolistas de la Albiceleste en el duelo correspondiente a la fecha 3 del Grupo J de la Copa del Mundo.

EMILIANO MARTÍNEZ

Primer tiempo (6): espectador de lujo en la primera mitad. Respondió de buena manera en las escasas intervenciones que tuvo.

EXEQUIEL PALACIOS

Primer tiempo (5): inició de lateral por derecha, una posición extraña para él. Bien con la pelota en los pies, pero con algunas falencias en la marca. Mejoró en el tramo final del primer tiempo cuando fue parte del circuito de juego.

NICOLÁS OTAMENDI

Primer tiempo (6): muy claro con la pelota en los pies, siempre fue opción para conducir desde abajo y jugar siempre con un compañero. Firme por arriba cuando hubo pelotazos largos.

MARCOS SENESI

Primer tiempo (6): buenas intervenciones del marcador central. Firme en la marca, atento para anticipar. Jugó simple, tal cual lo pedía el partido. Casi marca un gol de cabeza en la jugada que luego derivó en el penal.

A Marcos Senesi le cometieron el penal que luego Lautaro cambió por gol. (Foto: Getty).

NICOLÁS TAGLIAFICO

Primer tiempo (5): poca participación del lateral por izquierda. Prácticamente no lo atacaron. No estuvo muy participativo en ataque. Algo apurado a la hora de entregar la pelota.

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GIULIANO SIMEONE

Primer tiempo (7): hizo el carril derecho. Solidario con Palacios cuando fue necesario. Interesantes escaladas por su sector. Cada vez que Argentina recuperó la pelota, Giuliano salió disparado para contraatacar.

LEANDRO PAREDES

Primer tiempo (6): parado en la zona central, siempre fue opción de pase. Como es habitual en él, entregó limpió y buscó al compañero que mejor estaba posicionado. Falló un cambio de frente claro que pudo traer complicaciones.

Leandro Paredes. (Foto: Getty).

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GIOVANI LO CELSO

Primer tiempo (7): movedizo por el mediocampo, siempre buscando tener contacto con la pelota. Intentó algunos pases filtrados, aunque no siempre con éxito. Rompió el cero a los 18 minutos con un golazo de tiro libre. Algo errático sobre el final de la primera mitad.

Gio Lo Celso. (Foto: Getty).

NICOLÁS PAZ

Primer tiempo (7): empezó recostado por derecha, pero con las libertades posicionales propias de un jugador de su calidad. Siempre intentó, gambeteó, se asoció con sus compañeros y hasta recuperó pelotas.

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JULIÁN ALVAREZ

Primer tiempo (5): inició recostado por la izquierda, buscó huecos y realizó una tarea interesante en la presión. Se movió por el frente de ataque, aunque no tuvo mucha participación. Tuvo el tercero en sus pies, pero tapó el arquero.

LAUTARO MARTÍNEZ

Primer tiempo (6): poco del Toro en los primeros minutos. No tuvo mucho contacto con la pelota. Sacrificado en la presión. Falló una situación clara dentro del área chica, la pelota dio en el travesaño. Ejecutó de gran manera el penal para poner el 2 a 0.

Lautaro Martínez. (Foto: Getty).