Se define la fase de grupos del Mundial 2026: así está la tabla de mejores terceros EN VIVO

Con seis selecciones ya clasificadas por esta vía, la lucha por los últimos cupos sigue abierta y cada resultado puede modificar el cuadro

La fase de grupos del Mundial 2026 transita su última jornadas y, además de la lucha por el primer y segundo puesto de cada zona, buena parte de la atención se trasladó a la tabla de los mejores terceros. Con el nuevo formato de 48 selecciones, ocho equipos avanzarán a los dieciseisavos de final por esta vía, por lo que cada gol pueden terminar definiendo un boleto a la fase eliminatoria.

Hasta el momento, Bosnia-Herzegovina, Ecuador, Suecia, Paraguay, Senegal y Ghana ya aseguraron su clasificación como mejores terceros. Bosnia ya conoce a su rival y se enfrentará a Estados Unidos, mientras que Paraguay también tiene confirmado su cruce frente a Alemania, al igual que Ecuador ante México. Suecia, por su parte, jugará ante Francia y Senegal chocará contra Inglaterra.

Ghana, aún por definir si enfrenta a Portugal o Colombia (depende quién finaliza líder del Grupo K) en dieciseiavos de final, podría enfrentarse a la Selección Argentina en cuartos. Para ello, primero tendría que eliminar a Suiza o Irán en octavos.

Con seis de los ocho cupos ya resueltos, solo restan definirse las últimas dos plazas. Por ahora las ocupan Irán y Corea del Sur, con tres puntos, aunque todavía podrían ser desplazados por Argelia o República Democrática del Congo, quienes aún deben disputar sus respectivos encuentros. A los argelinos les basta con un empate mientras que a los congoleños necesitan vencer a Uzbekistán para meterse en la siguient ronda.

Por el momento, los únicos terceros eliminados son Escocia y Uruguay.

Así está la tabla en vivo

Así están los crucesde 16avos de final del Mundial

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá

Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Ghana

España vs. Austria

vs. Austria Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina

Bélgica vs. Corea del Sur

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Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Ecuador

Inglaterra vs. Senegal

Argentina vs. Cabo Verde

Australia vs. Egipto

Suiza vs. Irán

vs. Irán Colombia vs. Croacia

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Referencias: en negrita, los cruces y clasificados confirmados.