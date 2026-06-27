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Mundial 2026

Se define la fase de grupos del Mundial 2026: así está la tabla de mejores terceros EN VIVO

Con seis selecciones ya clasificadas por esta vía, la lucha por los últimos cupos sigue abierta y cada resultado puede modificar el cuadro

Ghana, un nuevo tercero clasificado en el Mundial 2026.
© Getty ImagesGhana, un nuevo tercero clasificado en el Mundial 2026.

La fase de grupos del Mundial 2026 transita su última jornadas y, además de la lucha por el primer y segundo puesto de cada zona, buena parte de la atención se trasladó a la tabla de los mejores terceros. Con el nuevo formato de 48 selecciones, ocho equipos avanzarán a los dieciseisavos de final por esta vía, por lo que cada gol pueden terminar definiendo un boleto a la fase eliminatoria.

Hasta el momento, Bosnia-Herzegovina, Ecuador, Suecia, Paraguay, Senegal y Ghana ya aseguraron su clasificación como mejores terceros. Bosnia ya conoce a su rival y se enfrentará a Estados Unidos, mientras que Paraguay también tiene confirmado su cruce frente a Alemania, al igual que Ecuador ante México. Suecia, por su parte, jugará ante Francia y Senegal chocará contra Inglaterra.

Ghana, aún por definir si enfrenta a Portugal o Colombia (depende quién finaliza líder del Grupo K) en dieciseiavos de final, podría enfrentarse a la Selección Argentina en cuartos. Para ello, primero tendría que eliminar a Suiza o Irán en octavos.

Con seis de los ocho cupos ya resueltos, solo restan definirse las últimas dos plazas. Por ahora las ocupan Irán y Corea del Sur, con tres puntos, aunque todavía podrían ser desplazados por Argelia o República Democrática del Congo, quienes aún deben disputar sus respectivos encuentros. A los argelinos les basta con un empate mientras que a los congoleños necesitan vencer a Uzbekistán para meterse en la siguient ronda.

Por el momento, los únicos terceros eliminados son Escocia y Uruguay.

Así está la tabla en vivo

Así están los crucesde 16avos de final del Mundial

  • Alemania vs. Paraguay
  • Francia vs. Suecia
  • Sudáfrica vs. Canadá
  • Países Bajos vs. Marruecos
  • Portugal vs. Ghana
  • España vs. Austria
  • Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
  • Bélgica vs. Corea del Sur
  • Brasil vs. Japón
  • Costa de Marfil vs. Noruega
  • México vs. Ecuador
  • Inglaterra vs. Senegal
  • Argentina vs. Cabo Verde
  • Australia vs. Egipto
  • Suiza vs. Irán
  • Colombia vs. Croacia

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Referencias: en negrita, los cruces y clasificados confirmados.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
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