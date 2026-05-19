Tucu Pereyra sueña con un llamado de River mientras dos clubes del Brasileirao lo quieren repatriar de Europa

Con la temporada a punto de terminar en el fútbol de Grecia, el mediocampista argentino Roberto Pereyra empieza a analizar ofertas debido a que finaliza su contrato con AEK de Atenas y por el momento no llegó a un acuerdo para la extensión.

En medio de esto, según lo informado por el periodista Germán García Grova, tanto Vasco da Gama como Atlético Mineiro están interesados en el volante de 35 años y ya iniciaron los primeros contactos para saber sus condiciones en caso de realizar una propuesta.

Siguiendo con la información, la fuente citada agregó que el ‘Tucu’ no solo espera por un llamado de AEK de Atenas para renovar su contrato, y también está expectante de una posible vuelta a River, equipo en el que debutó como profesional en 2009.

En caso de que el Millonario esté interesado en su regreso solamente tendrá que llamarlo al jugador y negociar su contrato para ficharlo, debido a que lo hará en condición de libre, por lo que no tendrá que hablar con los directivos del elenco griego.

A lo largo de la última temporada, Pereyra disputó 22 partidos entre competencias nacionales e internacionales. Además se perdió otros 21 compromisos a causa de una lesión muscular y una fractura de dedo que sufrió.

Los números de Roberto Pereyra en AEK de Atenas

En sus dos temporadas como futbolista del elenco griego, el volante de 35 años disputó un total de 52 partidos, en los que marcó dos goles y aportó una asistencia. Además recibió 8 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2661 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó un título a nivel local.

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