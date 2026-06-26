FIFA le negó a Francia realizar un homenaje por la muerte de la madre de Deschamps

Hay polémica por la negativa que recibió el seleccionado galo de lucir pulseras negras en señal de luto por el fallecimiento que provocó que su entrenador dejara Estados Unidos.

La Selección de Francia no podrá contar con Didier Deschamps en el cierre de su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Noruega, partido en el que se define el liderazgo del Grupo I, debido a que el entrenador tomó la decisión de abandonar a la delegación por unos días y regresar a su país a causa del reciente fallecimiento de su madre.

En su ausencia, los integrantes del seleccionado galo tenían pensado realizar un homenaje portando cada jugador una pulsera negra en señal de luto, algo que les fue negado por FIFA más allá de confirmar que sí se realizará un minuto de silencio antes de comenzar el encuentro.

“Todo el cuerpo técnico y los jugadores estamos pensando en Didier y su familia. Está muy afectado por lo que le está sucediendo… Intentaré que esta difícil situación sea lo más normal posible”, había manifestado en conferencia de prensa Guy Stephan, asistente de Deschamps que oficiará este viernes como entrenador principal.

Fue el portal RMC Sport el que confirmó que FIFA había rechazado el pedido del seleccionado francés para utilizar esas pulseras, aunque de las declaraciones del Aurelien Tchouameni se desprendió que de todos modos podrían llevarlas. “Se están comunicando. Nos mantendremos fieles a nuestros principios“, dijo ante la consulta el mediocampista que milita en Real Madrid.

La formación de Francia

El seleccionado francés saltó a la cancha con Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Maxence Lacroix; Manu Kone, Aurelien Tchouameni, Ousmane Dembélé; Michael Olise, Desire Doue y Kylian Mbappé.

Publicidad

Data clave