Francia, a cuartos de final: cuándo puede cruzarse con Argentina en el Mundial 2026

El conjunto europeo se impuso 1-0 ante Paraguay y se convirtió en el segundo clasificado a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

En un partido durísimo ante la Selección de Paraguay, comandada por Gustavo Alfaro, la Selección de Francia logró meterse a los octavos de final del Mundial 2026 luego del 1 a 0 en Philadelphia que le dio la clasificación a Kylian Mbappé y compañía.

Ahora, Les Bleus irán ante Marruecos en los 4tos de final, en un compromiso que se disputará el próximo jueves 9 de julio en Boston. Y lo cierto es que, mientras Francia ya consiguió el boleto a la próxima instancia y Argentina recién se clasificó a 8avos hace escasas, muchos curiosos se preguntan cuándo puede repetirse un cruce mundialista entre Francia y la Albiceleste.

La respuesta es sencilla: solo podrían enfrentarse en la gran final. El cuadro eliminatorio del Mundial ubicó a Argentina y Francia en lados opuestos de la llave, por lo que cualquier posibilidad de enfrentamiento antes del partido decisivo quedó automáticamente descartada.

Kylian Mbappé, delantero de Francia.

Si ambos siguen avanzando a paso firme, el único escenario para un reencuentro luego de la final de Qatar 2022 será el domingo 19 de julio, cuando se dispute la final de esta Copa del Mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2026: horarios, días y sedes

Sábado 4

Canadá 0-3 Marruecos | Houston | Ounahi, Ounahi, Rahimi.

Paraguay 0–1 Francia | Philadelphia | Mbappé.

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Domingo 5

Brasil – Noruega | 17:00 | Nueva Jersey

México – Inglaterra | 21:00 | Ciudad de México

Lunes 6

España – Portugal | 16:00 | Dallas

Estados Unidos – Bélgica | 21:00 | Seattle

Martes 7

Argentina – Egipto | 13:00 | Atlanta

Colombia – Suiza | 17:00 | Vancouver

El cuadro del Mundial 2026