Francia derrotó a Marruecos por el Mundial 2026 y le sacó más ventaja a Argentina en el ranking FIFA

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tiene a su primer semifinalista: Francia. Los dirigidos por Didier Deschamps se impusieron ante Marruecos, en la ciudad de Boston, y ahora deberán esperar por el ganador del cruce que España y Bélgica protagonizarán en el SoFi Stadium de Los Angeles.

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Desde este año, y con la disputa de la cita mundialista, desde la FIFA decidieron actualizar el ranking en vivo y partido a partido. A pesar de que Argentina se encuentra en los cuartos de final, donde aún debe medirse ante Suiza, el conjunto campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022 le sigue sacando ventaja.

Los franceses continúan liderando el ranking FIFA con un total de 1948.97 puntos, cifra que alcanzaron luego de que el triunfo contra los marroquíes los premiaran 23.11 unidades. De esta manera, estiró la ventaja a 23.82 porotos por sobre los dirigidos por Lionel Scaloni que, en caso de ganarle a los suizos no superarán a los galos, pero sí quedarán muy cerca en la pelea por el primer lugar.

Francia le ganó a Marruecos. (Getty Images)

Top 10 del Ranking FIFA

Francia: 1948.97 puntos Argentina: 1925.15 puntos España: 1912.34 puntos Inglaterra: 1871.39 puntos Brasil: 1804.92 puntos Marruecos: 1803.99 puntos Portugal: 1787.85 puntos Bélgica: 1778.36 puntos Países Bajos: 1775.54 puntos México: 1754.30 puntos

¿Cómo se calculan los puntos del ranking FIFA?

El ranking de selecciones se elabora con un sistema que prioriza los resultados más recientes por encima de los más antiguos, con el objetivo de reflejar de manera más precisa el momento actual de cada equipo. Aunque el método ha sufrido algunas modificaciones desde su creación, mantiene un criterio central: considerar los partidos disputados durante los últimos ocho años. En ese período se tienen en cuenta tanto encuentros oficiales como amistosos, aunque estos últimos poseen un peso menor dentro del cálculo final.

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La fórmula utilizada para determinar los puntos es Puntos = M × I × T × C. El primer factor es M, que representa el resultado del partido: se otorgan 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. En caso de definiciones por penales, el ganador recibe 2 puntos y el perdedor 1. El segundo factor es I, que mide la importancia del encuentro: los amistosos tienen un valor de 1.0, los partidos de clasificación a torneos como el Mundial o la Copa América valen 2.5, las fases finales de torneos continentales y la Copa Confederaciones tienen un valor de 3.0, mientras que la fase final de la Copa del Mundo alcanza el máximo de 4.0.

El tercer factor es T, que corresponde a la fuerza de los equipos y se calcula con la fórmula 200 menos el puesto en el ranking del rival. Como excepción, al líder de la clasificación se le asigna el valor 200 y a las selecciones ubicadas desde el puesto 150 en adelante se les otorga un mínimo de 50. Por último aparece C, que mide la fuerza de la confederación a la que pertenecen los equipos y se obtiene a partir del promedio de ambas federaciones en el partido. En este caso, UEFA y CONMEBOL tienen el valor más alto (1.00), seguidas por CONCACAF (0.88), AFC y CAF (0.86) y OFC (0.85).

DATOS CLAVES

Francia avanzó a semifinales del Mundial tras vencer a Marruecos en Boston.

avanzó a semifinales del Mundial tras vencer a Marruecos en Boston. Los dirigidos por Didier Dechamps lideran el ranking de la FIFA con 1948.97 puntos.

lideran el ranking de la FIFA con 1948.97 puntos. España y Bélgica jugarán en Los Ángeles buscando clasificar a semifinales y ser el próximo rival de Francia.