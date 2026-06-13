Frustración total en Paraguay por la producción de la selección de Alfaro en su debut en el Mundial: “Fuimos un sparring”

La prensa y el público paraguayo acusó la pesadilla que se vivió en el estreno mundialista tras la ilusión que se había generado en torno al equipo que conduce Gustavo Alfaro.

En apenas 45 minutos, la Selección de Estados Unidos hizo pedazos las ilusiones que había generado en Paraguay la vuelta a disputar un Mundial después de 16 años. Con una arrasadora exhibición de fútbol, la mejor en lo que va del certamen, el equipo que conduce Mauricio Pochettino se fue al descanso 3-0 sobre el de Gustavo Alfaro. Ya en ese momento, la decepción del pueblo guaraní era total.

“Estados Unidos hizo el gasto. Puso el fútbol, el show, el espectáculo. Y nosotros fuimos un sparring. Nada que destacar. Paraguay ni siquiera se asomó a tener una situación de peligro”, dijo resignado el periodista Chipi Vera en el entretiempo, durante la cobertura en vivo de Deportes ABC.

Aunque el seleccionado paraguayo logró descontar en el complemento con un gol de Mauricio Magalhaes cuando Pochettino ya había sacado de la cancha a sus mejores hombres, la diferencia volvió a ser de tres cuando el ingresado Giovanni Reyna marcó el golazo que decretó el 4-1 definitivo.

Para aquellos que planean seguir cada partido de la Copa del Mundo, el uso del código promocional facilita el acceso a herramientas exclusivas y permite iniciarse en las apuestas deportivas.

“Ahora la esperanza es que nos metamos de una buena vez en el Mundial, para no decir otra palabra. Se exageró en las cuestiones emotivas. Entiendo que en la gente había mucha emoción, pero acá hay que dejar toda la macanada de lado. Ya pasaron las Eliminatorias y me pareció que no nos metimos al Mundial. No estábamos en modo combativo, no estábamos a cara de perro. Podíamos haber perdido igual, pero me parece que en primer lugar estuvimos fuera de foco. Lo que hoy pasó es una vergüenza”, reflexionó el mismo periodista una vez finalizado el partido.

#MundialxABC | "A CARA DE PERRO MUCHACHOS" 🇵🇾



El descargo de Chipi Vera tras la humillante derrota de Paraguay en el debut mundialista 🎙️



🗣️ "No estábamos en modo combativo, a cara de perro. Lo había dicho en la mesa y me mataron en las redes"#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos… pic.twitter.com/qd8DUfgmdY — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 13, 2026

Publicidad

También el periodista Diego Marini fue muy crítico de la producción del equipo que conduce Gustavo Alfaro. “Nunca nos bailaron así. Basta de esa historia de que acá le dicen soccer al fútbol, que no les importa. Mentira. Trabajan profesionalmente, toman en serio las cosas y tienen un buen equipo de fútbol”, expresó.

En el editorial que realizó en Radio Rock and Pop, Víctor González Echeverría adoptó un tono menos crítico e invitó a mantener la ilusión y la alegría por haber vuelto a un Mundial después de 26 años. “A nadie le gusta perder, menos de la forma que se dio, pero esta última semana fue muy emotiva y todo lo que se vivió desde la clasificación fue muy lindo. Que lo de ayer no nos quite esa alegría”, comenzó diciendo.

😢Dolorosa derrota de #Paraguay ante Estados Unidos en su debut en la Copa #Mundial 2026



🗣️"Que lo de ayer no nos quite todo lo que vivimos y esa alegría de que volvimos al Mundial después de tanto tiempo. No tiremos todo a la basura"#RockNFit @nutridiego @victorpeteco pic.twitter.com/2ivvEnDa1b — Rock&Pop Paraguay (@rockandpop955) June 13, 2026

Publicidad

Y agregó: “No tiremos todo a la basura. No quitemos la bandera paraguaya de nuestros autos, no guardemos la remera como en los memes. Que no se pierda la ilusión. Tenemos dos partidos todavía. Valoremos todo eso. Nos costó mucho volver a un Mundial”.

El juicio de los diarios

La portada del diario Última Hora refirió al “duro golpe” que sufrió la Selección de Paraguay en su debut en el Mundial y sentenció que el equipo “no estuvo a la altura de las expectativas de la gente”. ABC Color, por su parte, tituló como “Pesadilla americana” la noche fatídica para el equipo de Gustavo Alfaro; mientras que la portada de La Nación aludió a un “debut amargo” en el que “La Albirroja no pudo encontrar su juego” y perdió “dejando dudas” de cara al futuro.

Publicidad

Data clave

Estados Unidos venció 4-1 a la Paraguay dirigida por Gustavo Alfaro.

venció 4-1 a la Paraguay dirigida por Gustavo Alfaro. Mauricio Pochettino se fue al descanso con una ventaja parcial de 3-0.

se fue al descanso con una ventaja parcial de 3-0. Mauricio Magalhaes marcó el único gol paraguayo en el segundo tiempo.