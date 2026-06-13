Tras un debut en el que nada salió como esperaba, el DT de La Albirroja pidió aprender rápido de los errores para mantener las chances de avanzar en la competencia.

Tras la contundente derrota 4-1 que sufrió la Selección de Paraguay en su estreno en el Mundial ante Estados Unidos, Gustavo Alfaro pudo hacer poco más que reconocer los méritos que hizo el equipo de Mauricio Pochettino, local en el SoFi Stadium de Los Ángeles, para justificar no solo el triunfo sino también la diferencia que hubo en el marcador.

“Nos ganó con absoluta justicia y claridad. Más allá de lo que pueden haber pesado o no las emociones, nos superaron en el plano táctico, técnico y físico, entonces hay un montón de detalles que tenemos que ajustar. Por eso la diferencia en el resultado. Tenemos que ver la mejor manera de, con los jugadores que tenemos, achicar esas distancias”, comenzó diciendo el DT de la Albirroja en conferencia de prensa.

“Me habrán escuchado más de una vez poner el énfasis en la parte física, técnica, futbolística. Porque sabemos que hay determinados niveles en el que con el orden defensivo, con la garra, con la templanza y con correr no te alcanza. Ahí es donde todavía estamos en el debe. Tenemos que incorporar cosas que son clave si queremos seguir en esta competencia”, agregó el argentino.

Mirando hacia adelante, Gustavo Alfaro se mostró consciente de que tanto Turquía el próximo sábado 20 como Australia el jueves 25 de junio serán partidos en los que Paraguay deberá mejorar y mucho la imagen que dejó en el estreno, aunque destacó a Estados Unidos como el mejor de los rivales que encontrará en el Grupo B. “Este era un partido de alta complejidad, sin lugar a dudas”, señaló.

"LA EXPECTATIVA DEL PAÍS EN ESTE DEBUT EN LA COPA DEL MUNDO ESTABA EN OTRO LUGAR…"



🇵🇾 El mensaje del Profe Alfaro para todo PARAGUAY



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Una frase cargada de optimismo

Más allá del tono de profunda autocrítica que le imprimió Gustavo Alfaro a su rueda de prensa tras la derrota de la Selección de Paraguay 4-1 ante la de Estados Unidos, también se encargó de dejar un mensaje de optimismo de cara a los próximos dos compromisos.

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“Este es un momento de mirar hacia adentro, a nosotros mismos, y decir qué hicimos bien y qué no. Hoy empezó la Copa del Mundo para nosotros, no terminó. Vamos a luchar hasta el último minuto por clasificar”, señaló El Profesor.

¿Cuándo vuelve a jugar Paraguay?

La chance de cambiar la pálida imagen del debut en la Copa del Mundo llegará para la Selección de Paraguay el próximo sábado 20 de junio, cuando le toque enfrentar a Turquía en Santa Clara, California, desde las 12.00 en hora de Argentina.

Los 12 grupos del Mundial

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