18 palabras y 3 emojis: el primer mensaje público de Dean Huijsen tras quedar fuera de la lista de España para el Mundial 2026

El defensor del Real Madrid, valorado en 65 millones de euros, fue la gran ausencia en los convocados por Luis de La Fuente.

Dean Huijsen llegó hace menos de un año al Real Madrid como el jugador revelación de la Premier League, haciendo una temporada fantástica con el Bournemouth. El objetivo era claro: afianzarse en el merengue, ser titular y conseguir un boleto para la Copa del Mundo. Sin embargo, la última parte de este plan falló estrepitosamente.

Luis de La Fuente presentó la lista de 26 convocados de España para el Mundial 2026 y Dean Huijsen no estuvo en ella. El seleccionador se decantó por Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric García y Pau Cubarsí para cubrir el centro de la defensa. Así, el zaguero central del Real Madrid, de 21 años, valuado en 65 millones de euros y que jugó 40 partidos esta temporada, se quedó sin un lugar en el viaje a Norteamérica.

Huijsen jugó los 90 minutos contra Egipto en el último partido de España hasta la fecha. (Getty)

Un golpe duro, a pesar del cual lo primero que hizo fue tomar sus redes sociales y enviar un corto pero directo mensaje de apoyo a sus compañeros que sí representarán a España en el Mundial: “Muchas felicitaciones a mis compañeros que asistirán al Mundial, los estaré apoyando desde casa como un español más“, expresó, acompañado de la bandera española y uno par de corazones: rojo y amarillo, los colores de su nación. 18 palabras y 3 emojis, nada más.

El mensaje de Huijsen en redes sociales.

Huijsen tuvo algunas ausencias por no estar físicamente al 100% en las últimas semanas, en partidos clave como contra Barcelona y Bayern Múnich, lo cual tranquilamente pueden haber sido el motivo que llevó a De La Fuente a tomar la decisión de dejarlo fuera de los 26.

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La lista de España para el Mundial 2026

ARQUEROS: Unai Simón (Athletic Club de Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (FC Barcelona).

Unai Simón (Athletic Club de Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (FC Barcelona). DEFENSORES: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club de Bilbao), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea FC), Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club de Bilbao), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea FC), Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen). VOLANTES: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabián (PSG), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Álex Baena (Atlético de Madrid).

Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabián (PSG), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Álex Baena (Atlético de Madrid). DELANTEROS: Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club de Bilbao), Víctor Muñoz (CA Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Yéremy Pino (Crystal Palace).

Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club de Bilbao), Víctor Muñoz (CA Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Yéremy Pino (Crystal Palace). DT: Luis De La Fuente.

El grupo de España en el Mundial 2026

España es cabeza de grupo en el Mundial 2026 y compartirá el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. El primero de esos partido será contra los tiburones azules, Cabo Verde, el 15 de junio, en el Mercedes-Benz Arena de Atlanta.

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El segundo partido de La Roja será contra Arabia Saudita, el 21 de junio en el mismo recinto ubicado en la ciudad de Georgia. Y el cierre será contra Uruguay, el 26 de junio en Jalisco, México, el escenario será el Estadio Akron de Zapopan.

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