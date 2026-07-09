Para intentar cumplir el deseo, España se mide ante Bélgica y luego debe vencer a Francia en semifinales para llegar al partido decisivo.

La Copa del Mundo 2026 está más ardiente que nunca y cada vez quedan menos países. En ese sentido, en vísperas de lo que será el enfrentamiento de España por los cuartos de final ante Bélgica por un lugar entre los 4 mejores, Gavi rompió el silencio con una frase que hizo mucho ruido. Lejos de calmar las aguas, reveló su sueño sobre lo que podría ser una posible final estelar.

Bien se sabe que ya espera Francia en las semifinales, luego de vencer a Marruecos por 2-0, por lo que el potencial rival ya está confirmado. Cabe recordar que del otro lado de la llave el máximo candidato a llegar al partido decisivo es la Selección Argentina, que se medirá contra Suiza y luego tendría a Inglaterra o Noruega en una futura instancia de mata-mata.

Gavi, futbolista de la Selección de España en el Mundial. (Getty Images)

Lo cierto es que, tras el entrenamiento de España, el mediocampista fue contundente con su anhelo personal. “Sueño con hacer el gol del título“, confesó Gavi sin titubear ante las cámaras y los micrófonos. Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y fue ahí cuando sentenció: “Siempre soñé marcar de chilena en la final del Mundial. Son sueños y ojalá se cumplan“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Me gustaría Argentina por Leo Messi“, manifestó al ser consultado sobre cuál sería el rival preferido para convertir un tanto que quede en la historia de los Mundiales. Rápidamente, el futbolista del Barcelona expresó: “Pero mientras lleguemos a la final da igual el que sea”.

Gavi, futbolista de la Selección de España en el Mundial. (Getty Images)

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Por otro, se refirió a su rol secundario en el equipo. “Claro que espero ser importante en el Mundial. Yo venía a ganar el Mundial“, soltó en primera instancia. Inmediatamente después, agregó: “El míster me conoce más que nadie. Todos queremos jugar más, pero lo que de verdad importa es ganar el Mundial. Él sabe que puede contar conmigo para lo que quiera“.

No conforme con esa declaración, continuó con su discurso. “Es importante que todos tengamos las cosas claras, juguemos o no“, deslizó sin miedo. Y también añadió: “Hay que representar al país desde la unión y aportando cada uno su granito de arena. Estamos muy unidos y una de las cosas mejores que tenemos es la unidad y saber que los que no juegan también ganan partidos“.

Gavi y Lamine Yamal en la Selección de España en el Mundial. (Getty Images)

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Antes de cerrar su relato ante los micrófonos de los medios de comunicación, Gavi analizó el duelo entre europeos por los cuartos de final. “Bélgica tiene magníficos jugadores, como Portugal“, sostuvo inicialmente. Fue allí cuando expresó: “Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo muy bien. Si es así, seguro que salen las cosas bien. Lo importante es ganar a Bélgica“.