Gregor Kobel, heredero de Yan Sommer en el arco de Suiza ante Argentina: perfil, vida personal y trayectoria en clubes y selección

En su segunda participación en Mundiales, el arquero de Borussia Dortmund es un pilar del combinado europeo.

La Selección de Suiza disputa este sábado los cuartos de final del Mundial 2026 nada menos que ante Argentina, que sueña con retener la corona obtenida en Qatar 2022. Bajo los tres palos del combinado europeo está Gregor Kobel, uno de los mejores arqueros del torneo.

La torre de casi dos metros y 28 años es el arquero de Borussia Dortmund desde 2021 y, en 2024, heredó el puesto en Suiza tras el retiro internacional de un histórico como Yan Sommer. Por eso, a pesar de que sumó minutos en un partido en Qatar, es el primer torneo importante para Kobel.

La fase final del torneo ha cambiado las probabilidades drásticamente, haciendo que las apuestas al ganador sean más interesantes para quienes siguen la trayectoria de los finalistas.

El camino de Kobel hacia Borussia Dortmund

El nacido en Zurich desarrolló toda su carrera profesional en el fútbol alemán, pero debió remar desde abajo para poder convertirse en uno de los arqueros más sólidos de la Bundesliga. Hoffenheim fue el club que le abrió las puertas de esta liga, pasando primero por la Cuarta División en su segundo equipo.

En Augsburgo y Stuttgart se consolidó ante los grandes equipos de Alemania y llegó a Borussia Dortmund para la temporada 2021-22 a cambio de 15 millones de euros. En total, todos sus traspasos en su carrera totalizaron 23 millones.

Gregor Kobel, arquero de Borussia Dortmund. (Foto: Getty)

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Desde entonces, con la camiseta del gigante alemán, Kobel disputó 216 compromisos, pero hasta el momento no logró conquistar títulos para su equipo, eclipsado por el dominio de Bayern Múnich.

Kobel se adueñó del arco de Suiza

Tras haber formado parte de las selecciones juveniles, a Kobel le llegó la oportunidad de formar parte de la Mayor para la Eurocopa 2021. Desde entonces, comenzó a ser convocado, aunque como relevo de Yan Sommer.

En Qatar 2022 llegó a disputar el duelo ante Serbia por fase de grupos por la enfermedad del arquero principal. Ahora, en 2026, es el líder absoluto en su puesto.

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Kobel forzó su destino hacia el fútbol

El padre del arquero de Borussia Dortmund también fue deportista profesional, aunque en el hockey sobre hielo. Ese era el futuro que quería para su hijo, que supo desde chico que quería dedicarse a la disciplina más popular del planeta.

Su decisión de convertirse en arquero llegó un poco más tarde, ya que inició su camino en el fútbol como delantero. Por su altura, un entrenador lo convenció de desempeñarse bajo los tres palos.

Perfil de Gregor Kobel

Edad: 28 años.

28 años. Club: Borussia Dortmund (Alemania)

Borussia Dortmund (Alemania) Cotización: 40 millones de euros, la más alta de su carrera. (Transfermarkt)

40 millones de euros, la más alta de su carrera. (Transfermarkt) Llegada a Borussia Dortmund : julio de 2021.

: julio de 2021. Contrato vigente: 30 de junio de 2028.

30 de junio de 2028. Estatura: 1.96.

1.96. Perfil: Diestro.

Diestro. Partidos con la Selección: 26.

26. Vallas invictas: 6.

6. Goles recibidos: 33.

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Datos clave