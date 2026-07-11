Las posibles alineaciones de Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Por el último duelo de los cuartos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina enfrenta este sábado a su par de Suiza en el Kansas City Stadium. Los dirigidos por Lionel Scaloni buscan mantener viva la defensa del título al conseguir el pasaje a semifinales.
Tras las emocionantes victorias ante Cabo Verde y Egipto, la Albiceleste intentará corregir los errores ante el combinado europeo, que viene de dejar en el camino a Colombia en la tanda de penales.
El ganador de esta llave enfrentará en la próxima instancia al vencedor entre Inglaterra y Noruega, que chocan este mismo sábado en Miami con Harry Kane y Erling Haaland aún peleando por la bota de oro.
Las posibles alineaciones de Argentina y Suiza
ARGENTINA: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
SUIZA: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.
El cuadro del Mundial 2026
La causa de la falta de minutos para Nico Paz y Barco con la Selección Argentina en el Mundial
Datos clave
- Lionel Messi será titular con la selección de Argentina frente al conjunto de Suiza.
- Kansas City Stadium será la sede del partido de cuartos de final del Mundial.
- Inglaterra o Noruega será el rival del ganador en la etapa de semifinales.