Las posibles alineaciones de Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

En Kansas City, la Albiceleste busca el pasaje a las semifinales con Lionel Messi entre los titulares.

Por el último duelo de los cuartos de final del Mundial 2026, la Selección Argentina enfrenta este sábado a su par de Suiza en el Kansas City Stadium. Los dirigidos por Lionel Scaloni buscan mantener viva la defensa del título al conseguir el pasaje a semifinales.

Tras las emocionantes victorias ante Cabo Verde y Egipto, la Albiceleste intentará corregir los errores ante el combinado europeo, que viene de dejar en el camino a Colombia en la tanda de penales.

El ganador de esta llave enfrentará en la próxima instancia al vencedor entre Inglaterra y Noruega, que chocan este mismo sábado en Miami con Harry Kane y Erling Haaland aún peleando por la bota de oro.

Las posibles alineaciones de Argentina y Suiza

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

SUIZA: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

El cuadro del Mundial 2026

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