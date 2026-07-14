El entrenador de la Selección de España espera que el joven delantero esté en su día este martes en la Semifinal del Mundial 2026 vs. Francia.

Este martes 14 de julio comienzan a jugarse las semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Será con el duelo que se llevará a cabo en el estadio AT&T de la ciudad de Dallas entre la Selección de España y su similar de Francia.

Y como parte de la previa, el entrenador de la Roja brindó una conferencia de prensa en la que le consultaron, principalmente, por el nivel de Lamine Yamal. Claro, es que hasta entonces no tuvo el brillo que los hinchas y los periodistas de todas partes del planeta esperaban ver del delantero del Barcelona.

No obstante, Luis de la Fuente, fiel a su estilo, se mantuvo cauteloso: “Tiene que estar tranquilo y disfrutar. Fuera ansiedad. El gran día de Lamine en el Mundial está por llegar, así que espero que sea mañana. Y si no en la final, si es que podemos pasar”.

Por otro lado, se refirió a la frase de Didier Deschamps, con la que apuntó a España como el candidato para quedarse con el pase a la final del próximo domingo 19 de julio: “De nada vale serlo o no. A mí lo de ser favoritos no significa nada. No es decisivo. Nos enfrentamos dos grandes selecciones. Siempre me recuerda Caparrós que, cuando alguien te da tantos halagos, se preguntaba si se presentarán”.

Luis de la Fuente en la conferencia de prensa previa a la Semifinal de la Copa del Mundo 2026. Getty Images.

El respeto de Luis de la Fuente por Francia, su contrincante en la Semifinal de la Copa Mundial 2026

Publicidad

“Los tenemos muy estudiados. Nos conocemos muy bien. Tiene futbolistas de una dimensión excepcional, pero nosotros también. Tenemos que imponer las características uno y minimizar las características del rival”, señaló Luis de la Fuente, a horas del choque entre España y Francia por la Semifinal de la Copa Mundial 2026.

Asimismo, hizo una comparación con el partido en el que se enfrentaron por la semifinal de la Eurocopa de Alemania 2024 (en aquella ocasión ganó España 2 a 1): “Es mejor selección. Han ido creciendo. Las prestaciones son superiores ahora. Somos mejores equipos ahora”.

Para cerrar, no quiso decir a cuál de las cuatro selecciones semifinalistas la ve mejor: “Siempre hay que mejorar y potenciar para mejorar. Mañana es un partido de máxima exigencia. Estamos en semifinales los cuatro mejores del mundo. Todos somos grandes selecciones. Hay mucha igualdad. Ninguna es mejor que nadie”.

Publicidad

En síntesis