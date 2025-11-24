El complicado calendario de la Selección Argentina post Mundial 2026

La Selección Argentina se encuentra en un momento en el que espera definiciones por parte de Conmebol y, por consiguiente de la FIFA, para saber cómo será su calendario post Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que parece muy lejano, pero la Albiceleste está a menos de 10 meses de iniciar su proceso previo al Mundial en el que actuará como anfitrión.

La primera fecha que deberá afrontar, luego de su participación en Norteamérica (competición que irá desde el partido inaugural en el Estadio Azteca el 11 de junio a la Final que se desenvolverá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio) será la del 21 de septiembre al 6 de octubre (la primera en la que FIFA permitirá organizar hasta 4 compromisos).

Para ese momento, la Selección Argentina, hoy por hoy, no sabe si deberá jugar una competencia oficial por Conmebol o si debe ingeniárselas para disputar algunos amistosos, situación para la que también espera ver si sigue contando con Lionel Messi o no (claramente la taquilla no es la misma con o sin el astro rosarino).

En definitiva, precisa definiciones por parte de la entidad que comanda Alejandro Domínguez, en la cual ya se planteó reemplazar a las Eliminatorias Sudamericanas por una Liga de Naciones, en función de incluir no solo a Argentina, sino también a Uruguay y Paraguay, los otros países que serán anfitriones de, por lo menos, un partido cada uno en la Copa del Mundo 2030.

De esa manera, tendría cierto sentido que participen, porque pelearían por un título, mientras que las otras siete integrantes (Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú y Bolivia), además de buscar consagrarse, disputarán una plaza para el certamen ecuménico.

Sin embargo, a algunas federaciones no les convenció el hecho de afrontar un torneo que limite el número de partidos que venían jugando como local por una mera cuestión económica (hasta entonces recibían 9 partidos y con una Nations League, en el sistema que se la conoce en otros continentes, podrían disputar en casa un mínimo de 3).

En esa misma línea, también se bajó al llano que mantener a Argentina, Uruguay y Paraguay en unas Eliminatorias tal como se vienen aplicando desde Francia 1998 no presenta ningún propósito, incluso cuando está la probabilidad de que Conmebol mantenga las 6 plazas y media independientemente de los 3 cupos para los anfitriones. En otras palabras, contaría con un total de 9 cupos y medio para repartir entre 10 asociaciones miembro.

La Copa América, lo único confirmado para Argentina

Lo único que la Selección Argentina sabe que tendrá que disputar después de la Copa del Mundo del 2026 es la Copa América 2028. Incluso, en Conmebol se llegó a comentar que Argentina, junto a Uruguay y Paraguay podrían organizar el certamen como preparativos para, justamente, la Copa del Mundo 2030.

