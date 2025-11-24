Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2030

El complicado calendario de la Selección Argentina post Mundial 2026

La Albiceleste no tiene claro cómo será su calendario luego de presentarse en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
La Selección Argentina no sabe cómo será su calendario de competiciones luego de la Copa del Mundo 2026.
© Getty ImagesLa Selección Argentina no sabe cómo será su calendario de competiciones luego de la Copa del Mundo 2026.

La Selección Argentina se encuentra en un momento en el que espera definiciones por parte de Conmebol y, por consiguiente de la FIFA, para saber cómo será su calendario post Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que parece muy lejano, pero la Albiceleste está a menos de 10 meses de iniciar su proceso previo al Mundial en el que actuará como anfitrión.

La primera fecha que deberá afrontar, luego de su participación en Norteamérica (competición que irá desde el partido inaugural en el Estadio Azteca el 11 de junio a la Final que se desenvolverá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio) será la del 21 de septiembre al 6 de octubre (la primera en la que FIFA permitirá organizar hasta 4 compromisos).

Para ese momento, la Selección Argentina, hoy por hoy, no sabe si deberá jugar una competencia oficial por Conmebol o si debe ingeniárselas para disputar algunos amistosos, situación para la que también espera ver si sigue contando con Lionel Messi o no (claramente la taquilla no es la misma con o sin el astro rosarino).

En definitiva, precisa definiciones por parte de la entidad que comanda Alejandro Domínguez, en la cual ya se planteó reemplazar a las Eliminatorias Sudamericanas por una Liga de Naciones, en función de incluir no solo a Argentina, sino también a Uruguay y Paraguay, los otros países que serán anfitriones de, por lo menos, un partido cada uno en la Copa del Mundo 2030.

De esa manera, tendría cierto sentido que participen, porque pelearían por un título, mientras que las otras siete integrantes (Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú y Bolivia), además de buscar consagrarse, disputarán una plaza para el certamen ecuménico.

Sin embargo, a algunas federaciones no les convenció el hecho de afrontar un torneo que limite el número de partidos que venían jugando como local por una mera cuestión económica (hasta entonces recibían 9 partidos y con una Nations League, en el sistema que se la conoce en otros continentes, podrían disputar en casa un mínimo de 3).

Publicidad

En esa misma línea, también se bajó al llano que mantener a Argentina, Uruguay y Paraguay en unas Eliminatorias tal como se vienen aplicando desde Francia 1998 no presenta ningún propósito, incluso cuando está la probabilidad de que Conmebol mantenga las 6 plazas y media independientemente de los 3 cupos para los anfitriones. En otras palabras, contaría con un total de 9 cupos y medio para repartir entre 10 asociaciones miembro.

Intenso debate en Conmebol por el Mundial 2030: marcada oposición a la Liga de Naciones

ver también

Intenso debate en Conmebol por el Mundial 2030: marcada oposición a la Liga de Naciones

La decisión de la MLS con Lionel Messi tras la victoria del Inter Miami vs. Cincinnati

ver también

La decisión de la MLS con Lionel Messi tras la victoria del Inter Miami vs. Cincinnati

La Copa América, lo único confirmado para Argentina

Lo único que la Selección Argentina sabe que tendrá que disputar después de la Copa del Mundo del 2026 es la Copa América 2028. Incluso, en Conmebol se llegó a comentar que Argentina, junto a Uruguay y Paraguay podrían organizar el certamen como preparativos para, justamente, la Copa del Mundo 2030.

En síntesis

  • La Selección Argentina busca saber su calendario post Mundial 2026 por decisiones de Conmebol.
  • La primera fecha FIFA post-Mundial será del 21 de septiembre al 6 de octubre (permite hasta 4 compromisos).
  • La Selección Argentina solo tiene confirmada su participación en la Copa América 2028 después del Mundial.
Publicidad
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

Lee también
A 6 meses del Mundial, a Lionel Scaloni le aparece una alternativa en un puesto clave
Selección Argentina

A 6 meses del Mundial, a Lionel Scaloni le aparece una alternativa en un puesto clave

Cómo quedó el repechaje rumbo al Mundial 2026: cuándo, dónde y cómo se juega
Mundial 2026

Cómo quedó el repechaje rumbo al Mundial 2026: cuándo, dónde y cómo se juega

Giuliano Simeone admitió qué debe mejorar para asegurarse un lugar en el Mundial
Selección Argentina

Giuliano Simeone admitió qué debe mejorar para asegurarse un lugar en el Mundial

Isaac T. Johnson falleció en pleno combate de Muay Thai
Polideportivo

Isaac T. Johnson falleció en pleno combate de Muay Thai

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo