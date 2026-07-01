Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos, a octavos de final: así quedó el cuadro del Mundial 2026

Avanza la etapa de eliminación directa y cada vez más equipos arman las valijas en esta edición.

El Mundial 2026 continúa entregando emociones y este miércoles se disputaron tres nuevos compromisos por los 16avos de final. Ya se jugaron más de la mitad de los partidos de esta ronda, con 10 equipos ya confirmados para los octavos de final.

En el primer duelo de la fecha, Harry Kane salvó a la Selección de Inglaterra sobre el final del encuentro ante República Democrática del Congo. Los de Tuchel estuvieron en desventaja durante la mayor parte del cruce, pero reaccionaron a tiempo y enfrentarán a México en el Estadio Azteca.

Posteriormente, otro equipo europeo se complicó ante uno africano. Senegal tuvo dos goles de ventaja ante Bélgica, que revivió con Romelu Lukaku y lo terminó ganando en el tramo final del tiempo suplementario.

Por la noche, Estados Unidos sacó ventaja ante Bosnia y logró mantenerla a pesar de la expulsión de Folarin Balogun a 30 minutos del final. Con este resultado, serán los próximos contrincantes del combinado belga.

¿ERA PARA ROJA?



Así fue el pisotón de Balogun, por el que Raphael Claus decidió expulsar al delantero de Estados Unidos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ogsdmZjVzj — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Este jueves habrá tres duelos más por los 16avos de final. La Selección de España volverá a presentarse, esta vez ante Austria, mientras que Portugal lo hará ante Croacia. Por último, Suiza y Argelia jugarán por el boleto para los octavos de final.

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Así está el cuadro del Mundial 2026

Cuándo juega Argentina por el Mundial 2026

El próximo compromiso de la Selección Argentina es el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. En el Hard Rock Stadium de Miami, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán avanzar a una nueva ronda el viernes 3 de julio a las 19, hora argentina.

Datos clave

Mundial 2026 confirmó 10 equipos clasificados a octavos de final este miércoles.

confirmó 10 equipos clasificados a octavos de final este miércoles. Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos avanzaron de ronda en los 16avos de final.

avanzaron de ronda en los 16avos de final. Argentina enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio por los 16avos.