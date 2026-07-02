La Selección de Cabo Verde tuvo su último entrenamiento en Tampa antes de emprender viaje rumbo a Miami, donde este viernes 3 de julio enfrentará en el Hard Rock Stadium a la Selección Argentina, con la ilusión de continuar haciendo historia en su primer Mundial y lograr la clasificación a octavos de final.

Antes de partir, Jamiro Monteiro, quien utiliza la camiseta número 10 de los Tiburones Azules, dialogó brevemente con RCV sobre las dificultades que les planteará el duelo ante los campeones del mundo defensores y aprovechó también a dejar un mensaje a Lionel Messi.

“Con Argentina, será otra lucha intensa como las que hemos venido teniendo. Messi es uno de los mejores jugadores, pero por una vez no voy a ser su fan. Nos toca luchar por nuestra tierra y alzar nuestra bandera”, manifestó el mediocampista de 32 años que pertenece al PEC Zwolle neerlandés.

En la preparación para el duelo de este viernes, la Selección de Cabo Verde recuperó a Telmo Arcanjo, otro futbolista titular en mitad de cancha que volvió a entrenarse con el grupo después de la lesión que había sufrido en el partido que terminó con empate 2-2 ante Uruguay.

Jamiro Monteiro en acción frente a Uruguay.

Revolución en Cabo Verde

José María Neves, presidente de Cabo Verde, expresó en más de una ocasión el orgullo que siente toda la nación por un seleccionado que representa “la resiliencia” de su pueblo. “No estamos acostumbrados a superar nuestros propios límites y en esta Copa del Mundo lo estamos logrando. Hemos enfrentado a campeones del mundo. Hemos empatado con España, con Uruguay, y ahora, con gran orgullo, vamos a enfrentar a Argentina”, señaló.

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Además, desde la Federación Caboverdiana de Fútbol aseguraron que la campaña de los Tiburones Azules en el primer Mundial de su historia ya superó todas las expectativas, pero avisó que “el grupo se mantiene concentrado, con los pies en la tierra y enfocado en demostrar la unidad de todo un país”.

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