José María Neves palpitó el duelo del próximo viernes a disputarse en Miami en el marco de los 16avos de final del Mundial.

La Selección Argentina se prepara para jugar contra Cabo Verde en Miami. El próximo viernes 3 de julio, a partir de las 19 horas, los de Lionel Scaloni se medirán ante el elenco africano que por primera vez en su historia juega en Mundial.

Sin dudas es el partido más importante en la historia de Cabo Verde y quien salió a palpitar el cruce ante la Albiceleste es nada más y nada menos que su presidente. José María Neves dialogó con Eduardo Feinmann en Radio Mitre y afirmó: “Estamos orgullosos por el desempeño que estamos teniendo en la Copa del Mundo“.

Además, agregó: “Tenemos una selección que representa al pueblo caboverdiano con mucha resiliencia. No estamos acostumbrados a superar nuestros propios límites y en esta Copa del Mundo lo estamos logrando. Hemos enfrentado a campeones del mundo. Hemos empatado con España, con Uruguay, y ahora, con gran orgullo, vamos a enfrentar a Argentina. Sabemos que es una de las mejores selecciones del mundo”.

El regalo que le hará a Messi

“Le regalaremos una camiseta de Cabo Verde con el número 10 y su nombre. Será un reconocimiento al mejor jugador del mundo. Para nosotros es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol“, completó José María Neves.

"Messi merece una camiseta de Cabo Verde"



José María Neves, presidente del país africano, destacó que él capitán de la Albiceleste "es un gran jugador" y señaló: "Nos vamos a enfrentar a el para ganar". pic.twitter.com/ooi0UP3bLJ — Corta (@somoscorta) July 2, 2026

¿Dónde queda Cabo Verde?

La República de Cabo Verde es un Estado soberano insular de África, situado en el océano Atlántico, más precisamente en el archipiélago volcánico macaronésico de Cabo Verde, frente a las costas de Senegal. Consta de 10 islas volcánicas con una superficie terrestre combinada de aproximadamente 4033 kilómetros cuadrados.

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Dichas islas se encuentran entre 600 a 850 km (320 a 460 millas náuticas) al oeste de la península de Cabo Verde, situada en el punto más occidental de África continental. No es un detalle menor que las islas de Cabo Verde forman parte de la ecorregión de la Macaronesia, junto con las Azores, las Canarias, Madeira y las Islas Salvajes.

La insólita reacción de Messi antes de jugar contra Cabo Verde

Desde hace décadas que los flashes están posados sobre Lionel Messi. Todo lo que hace la Pulga es observado de manera distinta, ser el mejor jugador del mundo tiene eso y él lo acepta. Sin ir más lejos, el 10 protagonizó un divertido momento en la requisa del aeropuerto previo a subir al avión.

La policía de Estados Unidos es sumamente estricta a la hora de realizar los controles aeroportuarios y no importa quién sea el pasajero. En esta oportunidad, la delegación de la Selección Argentina fue sometida a un control, pero lo curioso es que Lionel Messi empezó a reír a carcajadas antes de ser revisado y eso se debió a que los agentes de seguridad encontraron un encendedor de chispa de gran tamaño en la valija de Cristian Romreo.

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La reacción de Leo Messi después de ser CACHEADO en el aeropuerto. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/511yqDDdxS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 2, 2026

La probable formación de la Selección Argentina vs. Cabo Verde

Si bien resta la confirmación oficial de Lionel Scaloni, la Selección Argentina saldría a jugar desde el arranque ante Cabo Verde con: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Precios elevados en la reventa de Argentina vs. Cabo Verde

El próximo viernes, a partir de las 19 horas, Argentina enfrentará por los 16avos de final del Mundial a Cabo Verde en Miami, la ciudad estadounidense con más presencia de argentinos viviendo, pero también la más accesible para llegar desde todos los puntos del país. El el Hard Rock Stadium entran 65 mil espectadores y se espera que sea una marea de argentinos.

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No solamente habrá una multitud dentro del estadio, también se espera que haya muchos argentinos en las inmediaciones sin entradas. Como en Estados Unidos la reventa es legal, la propia FIFA ofrece esa opción a través de su sitio web oficial y los precios van desde los 2.070 hasta loas 10 mil dólares.

Sitio oficial de la FIFA.

DATOS CLAVE

Orgullo por un Mundial histórico: El presidente de Cabo Verde, José María Neves, destacó en Radio Mitre el orgullo y la resiliencia de su selección en su primera Copa del Mundo, tras clasificar invicta a los 16avos de final empatando ante potencias como España y Uruguay.

El presidente de Cabo Verde, José María Neves, destacó en Radio Mitre el orgullo y la resiliencia de su selección en su primera Copa del Mundo, tras clasificar invicta a los 16avos de final empatando ante potencias como España y Uruguay. Homenaje al capitán argentino: El mandatario calificó a Lionel Messi como “el mejor del mundo” y como un símbolo de la excelencia futbolística, confirmando que el país africano le entregará una camiseta oficial de Cabo Verde con el número 10 y su nombre grabado.

El mandatario calificó a como “el mejor del mundo” y como un símbolo de la excelencia futbolística, confirmando que el país africano le entregará una camiseta oficial de Cabo Verde con el número 10 y su nombre grabado. Festejo nacional si hay hazaña: Neves admitió el enorme desafío que representa enfrentar a la Selección Argentina este viernes a las 19:00 horas, pero se mostró confiado y aseguró que, en caso de lograr un triunfo, decretará dos días de celebraciones en todo su país.