Jenny y Tyler Bindon: por primera vez en la historia del fútbol, madre e hijo comparten el privilegio de haber jugado un Mundial

Un acontecimiento histórico que será muy difícil de igualar tuvo lugar en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Cuando en el primer minuto de adición del partido que Nueva Zelanda e Irán igualaron 2-2 en el SoFi Stadium de Los Ángeles el entrenador Darren Bazeley dio ingreso a Tyler Bindon en reemplazo de Marko Stamenic, inmediatamente dio lugar a un acontecimiento histórico para el fútbol.

Sucede que el defensor de 21 años que milita en el Sheffield United de la Championship inglesa es hijo de Jenny Bindon, quien defendió el arco neozelandés en los Mundiales femeninos de China en 2007 y Alemania en 2011. Por esa razón, el ingreso de Tyler marcó la primera vez que madre e hijo tienen el privilegio de coincidir en el hecho de ser mundialistas.

No es casualidad que Jenny, quien se retiró en febrero de 2014 y se convirtió en entrenadora, se defina en sus redes sociales como “madre orgullosa”. Y es que su hijo pudo tomar el legado de representar a la Selección de Nueva Zelanda en una Copa del Mundo.

El inicio de la carrera de Tyler, incluso, estuvo marcado por la de su mamá, porque se unió a la academia de Los Ángeles Galaxy cuando Jenny fue contratada como entrenadora de la Universidad de California en dicha ciudad. En 2023 fichó con el Reading y al año siguiente con Nottingham Forest, que actualmente lo tiene cedido en Shiffield.

Jenny y Tyler Bindon.

Una foto de Jenny, quien se desempeñó como arquera, y Tyler cuando todavía era un niño pequeño se volvió viral en las redes sociales en las últimas horas por mostrar a ambos compartiendo una jornada de entrenamiento de la primera con Bay Olimpic.

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Con su mamá radicada en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de representar al seleccionado de ese país en categorías juveniles, pero nunca dudó en que quería jugar para Nueva Zelanda e hizo su debut con la mayor teniendo apenas 18 años.

¿Cuándo vuelve a jugar Nueva Zelanda?

El próximo partido de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 será el domingo 21 de junio ante Egipto, desde las 22.00 (hora de Argentina) en Vancouver, Canadá.

Data clave

Tyler Bindon y su madre son los primeros madre e hijo en jugar Mundiales.

y su madre son los primeros madre e hijo en jugar Mundiales. Nueva Zelanda e Irán empataron 2-2 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

e Irán empataron 2-2 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Jenny Bindon atajó en los Mundiales femeninos de China 2007 y Alemania 2011.