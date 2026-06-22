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MUNDIAL 2026

Jordania vs. Argelia EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

Los integrantes del Grupo J cierran la segunda jornada buscando sus primeros puntos en el evento.

Jordania y Argelia chocan por el Mundial.
© GettyJordania y Argelia chocan por el Mundial.

Por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección de Jordania y su par de Argelia se enfrentan este lunes en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El esloveno Slavko Vincic será el árbitro del encuentro por el Grupo J.

El combinado argelino viene de caer en su debut por goleada ante Argentina con un triplete de Lionel Messi, mientras que los jordanos cayeron ante Austria. Por eso, ambos equipos buscarán una victoria crucial para mantenerse con chances de avanzar a la siguiente ronda.

Jordania vs. Argelia: minuto a minuto

Las posibles alineaciones de Jordania vs. Argelia

JORDANIA: Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Husam Abudahab, Yazan Alarab, Ehsan Haddad; Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutahha, Nizar AlRashdan; Ali Olwan, Mousa Altamari y Mahmoud Almardi. DT: Jamal Sellami.

ARGELIA: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza, Ramiz Zerrouki; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Fares Chaibi. DT: Vladimir Petkovic.

El fixture del Grupo J

Así está el Grupo J

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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