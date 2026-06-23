¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su marcha y la Selección de Portugal vuelve a salir a escena, esta vez con mayor urgencia. Desde las 14:00 (hora de Argentina), en el NRG Stadium de Houston, el conjunto comandado por Roberto Martínez se enfrenta a Uzbekistán en un duelo de vital importancia para el Grupo K.
Tras el sorpresivo tropiezo contra la República Democrática del Congo en el estreno (1-1), el combinado europeo necesita reaccionar para acomodarse en la tabla y mantener vivas sus opciones de avanzar a los 16avos de final. El panorama no permite distracciones, ya que la selección asiática, dirigida por el histórico Fabio Cannavaro, también llega obligada luego de haber caído 3-1 ante Colombia en su debut absoluto en una Copa del Mundo.
Formación de Portugal ante Uzbekistán
Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo y Joao Félix. DT: Roberto Martínez.
Formación de Uzbekistán ante Portugal
Abduvohid Nematov; Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov, Behruzjon Karimov, Sherzod Nasrullaev; Otabek Shukurov, Odiljon Xamrobekov, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.