¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Obligado a sumar, el combinado luso se juega una parada clave ante el elenco asiático que también llega necesitado tras el debut.

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su marcha y la Selección de Portugal vuelve a salir a escena, esta vez con mayor urgencia. Desde las 14:00 (hora de Argentina), en el NRG Stadium de Houston, el conjunto comandado por Roberto Martínez se enfrenta a Uzbekistán en un duelo de vital importancia para el Grupo K.

Tras el sorpresivo tropiezo contra la República Democrática del Congo en el estreno (1-1), el combinado europeo necesita reaccionar para acomodarse en la tabla y mantener vivas sus opciones de avanzar a los 16avos de final. El panorama no permite distracciones, ya que la selección asiática, dirigida por el histórico Fabio Cannavaro, también llega obligada luego de haber caído 3-1 ante Colombia en su debut absoluto en una Copa del Mundo.

Formación de Portugal ante Uzbekistán

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo y Joao Félix. DT: Roberto Martínez.

Formación de Uzbekistán ante Portugal

Abduvohid Nematov; Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov, Behruzjon Karimov, Sherzod Nasrullaev; Otabek Shukurov, Odiljon Xamrobekov, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Así está la tabla del Grupo K

El fixture del Grupo K