¿Juega Cristiano Ronaldo? Las formaciones de Portugal y RD Congo por el Mundial 2026

En el NRG Stadium de Houston, por la primera fecha del Grupo K del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Portugal hace su estreno en el certamen al enfrentarse a la Selección de la República Democrática del Congo, en búsqueda de sus primeros puntos en el certamen.

El elenco portugués, que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo, quien romperá un récord al ser el segundo jugador en disputar seis mundiales, buscará liderar el grupo para clasificar a los 16avos de final y así iniciar el camino rumbo a ganar la primera Copa del Mundo de su historia.

RD Congo, por su parte, vuelve a los mundiales tras 52 años de ausencia y está presente por segunda vez. Su primera y única presentación hasta el momento, fue en Alemania 1974, cuando jugó bajo el nombre de Zaire. Ahora, buscará hacer historia ante el elenco portugués.

Las posibles formaciones del partido

Portugal : Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Rafael Leão; y Cristiano Ronaldo.

: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Rafael Leão; y Cristiano Ronaldo. RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy; Meschak Elia, Yoane Wissa, Gaël Kakuta; y Cédric Bakambu.

La tabla de posiciones del grupo K

El fixture del Grupo K