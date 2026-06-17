La propia cuenta del Record Guinness se rindió ante Messi tras su histórico partido ante Argelia: “Bastante bueno, ¿no?”

La máxima autoridad mundial en el registro y la verificación de récords también puso en valor la influencia del capitán argentino en el fútbol.

Lionel Messi juega porque puede. Lo volvió a demostrar en el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026, marcando los tres goles de la victoria 3-0 ante Argelia en el inicio del camino de la defensa del título conquistado en Qatar. Igualó a Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo y destrozó otras cuantas marcas que hizo que la propia cuenta del Record Guinness lo considerara demasiado.

“Lionel Messi es bastante bueno en el fútbol, ¿no?”, se expresó desde la cuenta de la máxima autoridad mundial en el registro y la verificación de récords, que luego dio paso a enumerar las nuevas marcas del capitán del seleccionado argentino.

“Con la victoria de hoy por 3-0 sobre Argelia, Messi extendió récords para: más goles anotados en la Copa Mundial como capitán, más partidos de Copa Mundial disputados, más minutos jugados en la Copa Mundial. Y ahora es el máximo goleador conjunto en la historia de la Copa del Mundo con 16 goles”, repasó.

Y agregó: “También es el jugador de mayor edad en anotar un hat-trick en la Copa Mundial de la FIFA a la edad de 38 años y 357 días Y la primera persona en jugar en seis Copas Mundiales”.

A días de cumplir los 39 años, la influencia de Lionel Messi en la Selección Argentina va mucho más allá de los registros y alcanza con escuchar las declaraciones de Alexis Mac Allister después de la goleada ante Argelina para tomar dimensión.

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“Ya no hay palabras para describirlo. Creo que si alguien pensaba que este equipo era mejor sin Leo, hoy quedó claro que es el más importante de todos y que nosotros tenemos que armar un equipo para él, donde se sienta cómodo. Creo que hoy estamos haciendo eso y lo importante es que lo está haciendo bien, que está contento y haciendo goles”, dijo el mediocampista.

🇦🇷 "SI ALGUIEN PENSABA QUE ESTE EQUIPO ERA MEJOR SIN LEO (MESSI), HOY QUEDÓ CLARO QUE LEO ES EL MÁS IMPORTANTE DE TODOS"



✍️ ALEXIS MAC ALLISTER



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Más marcas y objetivos por delante

Más allá de las marcas validadas por Guinness, Lionel Messi igualó a Cristiano Ronaldo como únicos jugadores con 5 Mundiales sumando goles. También empató a Kylian Mbappé como únicos jugadores que marcaron un hat-trick como campeones del mundo.

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Pensando en el futuro inmediato hay dos objetivos tentadores: ser el jugador con más asistencias, porque tiene 9 contra las 10 de Fritz Walter, y empatar los 6 partidos seguidos marcando goles en Mundiales de Just Fontaine y Jairzinho.

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