Jürgen Klopp será el próximo DT de Alemania: “He recargado mis energías”

El ex entrenador de Liverpool reconoció que es una cuestión de tiempo para confirmar su nuevo rol como seleccionador alemán y prometió grandes cambios.

Alemania ha sido, una vez más, la gran decepción de la Copa del Mundo. El tetracampeón quedó eliminado en 16avos de final contra la modesta Paraguay de Gustavo Alfaro por penales, en lo que fue considerado como una catástrofe por la prensa local y que terminó con la salida de Julian Nagelsmann de la dirección del primer equipo.

En ese contexto, hubo un único nombre que surgió para ser su reemplazante: Jürgen Klopp. Alejado de los banquillos desde hace dos temporadas, cuando dejó Liverpool tras casi una década en el club inglés, Klopp se ha dedicado a la dirección deportiva del Grupo Red Bull y todos los clubes bajo el ala de esta importante marca. Un trabajo que él mismo calificó como “intenso”, pero que está listo para dejar para tomar la Selección de Alemania.

Klopp no dirige desde 2024, cuando dejó Liverpool. (Getty)

En diálogo con Magenta TV, Jürgen Klopp admitió que es cuestión de tiempo para que se convierta en nuevo seleccionador alemán y explicó la realidad de la situación, ante los múltiples rumores que han circulado en las últimas horas: “Puedo confirmar que la DFB (Federación Alemana de Fútbol) se ha comunicado conmigo, pero tengo que explicar algunas cosas“, inició Klopp, dejando en claro que se tomaría un tiempo para aclararlo todo. Luego, prosiguió a explayarse sobre el tema.

“Hace no mucho, estábamos parados detrás del arco en la tanda de penales, y cuando Manuel Neuer hizo la parada, lo celebramos como locos. Nos pusimos contentos y casi que creímos que íbamos a ganar, así se sentía. Pero no pasó, tres minutos después estábamos eliminados” continuó Klopp. “Con esto quiero dejar en claro que sé lo cerca y lo vinculados que están el éxito y el fracaso en el fútbol. Si Tah convertía el penal y Paraguay no, no estaríamos teniendo esta conversación ahora”, señaló.

Finalmente, confirmó los rumores: “Pero la situación es la que es, Julian [Nagelsmann] ha dimitido y la DFB está trabajando en un plan para elegir su sucesor. En esas consideraciones, se han comunicado conmigo. Es una cuestión de tiempo“.

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Klopp explicó que necesita tiempo para hablar tanto con la Federación Alemana, así como con el Grupo Red Bull, para acomodar todo y que “todos salgan ganando” de esta situación. “Hubo muchos países que se interesaron en mí, sí. Y si bien ahora tampoco luce como el momento ideal, porque estoy en contrato con Red Bull, es el mejor momento hasta la fecha. Hace dos años que dejé Liverpool, cuando dije que ya no tenía energías para seguir. Ahora he recargado esas energías, estoy listo“, aseguró Klopp.

Nagelsmann no es el culpable, aseguró Klopp. (Getty)

Además, anticipó que se vendrá un cambio grande en Alemania, ya que entiende que el fútbol alemán necesita hacer un giro completo de la dirección que ha estado recorriendo estos últimos años.

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“Estamos experimentando problemas que no son culpa de Julian Nagelsmann ni su personal. Julian es un entrenador excepcional y tendrá la posibilidad de demostrarlo muchas veces en su carrera”, declaró Jürgen Klopp, respaldando al entrenador saliente. “Hay mucho que se dice, mucho que se escribe, pero esta es la situación real. Y vuelvo a decir que lo que se está viviendo no es culpa de Julian ni su cuerpo técnico. Es un momento trascendental para el fútbol alemán, donde tenemos que hacer un cambio fundamental, sea yo el elegido u otro, es necesario hacer un cambio“, finalizó.

Alemania lleva tres Copas del Mundo decepcionantes

La Selección de Alemania acumuló cuatro Copas del Mundo consecutivas jugando los siete partidos: subcampeona en 2002, tercera en 2006 y 2010 y campeona de mundo en 2014. Sin embargo, desde allí, ha sido una debacle absoluta.

En 2018, con 3 puntos, Alemania quedó última en el Grupo F, producto de derrotas vs. México y Corea del Sur, y apenas un triunfo ante Suecia. En 2022, Alemania volvió a queda afuera en Fase de Grupos, con 4 puntos, finalizando tercera en el Grupo E, detrás de Japón y España y únicamente por delante de Costa Rica.

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Klopp anticipó cambios radicales en Alemania. (Getty)

Ahora, en 2026, Alemania ganó su grupo, y si bien goleó a Curazao y venció a Costa de Marfil, la derrota vs. Ecuador y la eliminación en penales vs. Paraguay en 16avos de final, hablan de una nueva decepción de la cuatro veces campeona de mundo.

Síntesis

Jürgen Klopp confirmó que fue contactado por la Federación Alemana de Fútbol para convertirse en el nuevo entrenador de la selección nacional tras la renuncia de Julian Nagelsmann.

confirmó que fue contactado por la Federación Alemana de Fútbol para convertirse en el nuevo entrenador de la selección nacional tras la renuncia de Julian Nagelsmann. Energías recargadas: el estratega aseguró estar listo para asumir el desafío luego de dos años alejado de los banquillos, aunque primero deberá acordar su salida como director deportivo del Grupo Red Bull.

el estratega aseguró estar listo para asumir el desafío luego de dos años alejado de los banquillos, aunque primero deberá acordar su salida como director deportivo del Grupo Red Bull. Cambio fundamental es lo que necesita el fútbol alemán según el propio Klopp, quien exculpó al cuerpo técnico saliente por la sorpresiva eliminación por penales ante Paraguay en los 16avos de final del Mundial.