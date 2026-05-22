Los mejores memes de la polémica lista de la Selección de Inglaterra para el Mundial 2026

Thomas Tuchel dejó afuera a varias estrellas británicas y su decisión despertó todo tipo de reacciones. Mucha repercusión en las redes.

La confirmación de la lista de convocados de la Selección de Inglaterra para el Mundial 2026 es la más resonante de las 48, pero por las ausencias. Thomas Tuchel sorprendió a todos dejando afuera a varias estrellas británicas, que verán el certamen por televisión de manera inesperada.

Cole Palmer, Harry Maguire, Phil Foden, Luke Shaw, Lewis Hall, Morgan Gibbs-White, Fikayo Tomori y Alex Scott son solo algunas de las figuras internacionales que no formarán parte de la escuadra de la FA, en el certamen que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Las decisiones del estratega alemán no cayeron bien en Reino Unido. De hecho, muchos consideran inadmisible que haya dejado afuera a muchas de las figuras del país. Es por eso que en las redes sociales explotaron los memes tras la confirmación de la nómina.

Las ausencias, la presencia de otros jugadores cuestionados y escenarios hipotéticos de Tuchel “celebrando” con su Alemania natal son solo algunos de los focos con los que los usuarios se divirtieron en las redes sociales.

Los memes de la lista de Tuchel

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Los convocados de Inglaterra para el Mundial 2026

Arqueros : Dean Henderson, Jordan Pickford y James Trafford.

: Dean Henderson, Jordan Pickford y James Trafford. Defensores : Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence y John Stones.

: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence y John Stones. Mediocampistas : Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rica y Morgan Rogers.

: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rica y Morgan Rogers. Delanteros: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney y Ollie Watkins.

Los partidos de Inglaterra en el Mundial 2026