El entrenador que tomará las riendas de la Selección Alemana se manifestó en contra del indulto a Balogun, el goleador de Estados Unidos.

El mundo del fútbol habla del polémico indulto de la FIFA a Folarin Balogun, el goleador de la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026. El pasado domingo, la casa madre del fútbol decidió suspender la expulsión para el estadounidense y eso se habría dado luego de un pedido de Donald Trump. Cabe recordar que los anfitriones se medirán este lunes ante Bélgica por los octavos de final.

El escándalo fue mayúsculo, por lo que varias personalidades del mundo del fútbol se manifestaron en contra de esa decisión arbitraria y uno de ellos fue Jürgen Klopp, el entrenador alemán que tomará las riendas de la selección de su país en los próximos días.

El crudo descargo de Klopp

Jürgen Klopp cubre el Mundial para Magenta TV y allí dio su punto de vista sobre el polémico indulto a Balogun. El alemán arremetió contra Gianni Infantino y Donald Trump: “Estas dos personas, que no saben nada de fútbol, no deberían meterse en esto”.

“Fue una tarjeta roja. No hay nada que discutir. Lo lamento por Balogun, porque no fue intencional. Pero es lo que dice el reglamento. Si la Casa Blanca realmente intervino, entonces es absurdo. El fútbol es nuestro, no de ellos“, completó el entrenador alemán.

Thomas Müller y Jürgen Klopp. (Foto: Getty).

Se viene un nuevo desafío para Klopp

Klopp ya le dio el sí a la Federación Alemana de Fútbol para ser el sucesor de Julen Nagelsmann en el cargo de entrenador de la Selección de Alemania. Cabe destacar que ya negocia con el grupo Red Bull, donde tenía el cargo de Director Global de Fútbol de todos sus equipos. Cabe recordar que los teutones quedaron eliminados del Mundial en 16avos de final ante Paraguay por penales.

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