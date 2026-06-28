El campeón del mundo con Argentina cuestionó la actitud del plantel de la Celeste y opinó sobre la supuesta crisis interna con el DT rosarino.

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 sigue dejando tela para cortar. A la espera de la conferencia de prensa que brindará este martes Marcelo Bielsa, donde todo indica que definirá su futuro al frente de la Celeste, las repercusiones no se detienen. Y ahora fue una gloria del fútbol argentino la que se metió de lleno en el debate para dejar una mirada distinta a la de la mayoría.

Mientras buena parte de las críticas apuntan directamente al entrenador rosarino, Jorge Burruchaga sorprendió al poner el foco sobre los propios futbolistas uruguayos. El campeón del mundo con Argentina en México 1986 cuestionó la actitud del plantel durante la Copa del Mundo y sostuvo que, más allá de cualquier conflicto interno con Bielsa, los jugadores debían responder de otra manera dentro de la cancha.

“Vos podés estar en desacuerdo con el entrenador y pensar distinto, pero vos por tu camiseta, por tu país, te romés el culo (SIC)”, sentenció en diálogo con Fútbol de Primera Radio al referirse al presente de la Celeste.

En ese sentido, fue todavía más duro al comparar a esta generación con anteriores camadas charrúas. “El principio que tenía el fútbol uruguayo que uno le valoraba era la garra. Este equipo me pareció pecho frío. Lo peor es que se ponen a llorar después, ¿Por qué no reaccionaron antes?“, disparó.

Marcelo Bielsa sumó un nuevo golpe mundialista en su carrera al quedar eliminado con Uruguay. Foto: Getty.

Además, Burruchaga también se refirió a las versiones que hablan de un fuerte quiebre entre Bielsa y algunos referentes del plantel en la previa del partido decisivo ante España. “Para dar responsabilidades tenés que saber un poco más de lo que pasó en el vestuario. Yo, como ex futbolista, pienso que esto fue verdad, porque no es casual que saca a Valverde y a Muslera. Le faltó Bentancur, porque, supuestamente, fueron los tres que fueron a hablarle. No queda de otra que pensar que esto fue verdad“, analizó.

Publicidad

Sin embargo, volvió a remarcar que, aun si ese conflicto existió, la responsabilidad de los jugadores seguía siendo la misma. “¡Tenés que romperte el culo! ¡Es un Mundial! La imagen de Uruguay fue muy pobre“, cerró.

El panorama de Bielsa

Las declaraciones de Burruchaga llegan en medio de lo que parecen ser las últimas horas de Bielsa como seleccionador de Uruguay. Vale recordar que después de la eliminación en fase de grupos, el entrenador fue extremadamente autocrítico y dejó frases que sonaron a despedida. A eso se sumaron versiones sobre una fuerte ruptura con parte del plantel, incluida la frase que, según trascendió, les habría dicho a sus dirigidos tras la eliminación. “Me voy triste porque me dejaron solo“.

Con ese contexto, todo Uruguay espera ahora la conferencia de este martes, donde podría quedar definido el futuro de un ciclo que, después de ilusionar durante las Eliminatorias, parece haber llegado a un punto de no retorno.