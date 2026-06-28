Los hinchas de Argentina apuntaron contra un titular en el triunfo ante Jordania: “No es titular ni en Cabo Verde”

Los campeones ganaron 3-1 con goles de Lo Celso, Lautaro Martínez y Messi, pero en las redes sociales no perdonaron un rendimiento.

Este sábado por la noche, la Selección Argentina venció 3-1 a Jordania por la tercera fecha de la fase de grupos y ya piensa en los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. Con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, los vigentes campeones se impusieron con claridad. Sin embargo, los hinchas no perdonaron a Nicolás Otamendi por su desempeño.

El actual jugador de River fue titular en la victoria para cerrar la primera ronda del certamen, porque Lionel Scaloni decidió rotar y darle minutos a los que no venían jugando, además de la lesión de Cristian Romero. Con ese contexto sobre la mesa, el zaguero central no tuvo un buen partido en lo individual y los fanáticos del combinado albiceleste no le perdonaron su rendimiento.

Nicolás Otamendi, durante Argentina – Jordania. (Getty Images)

Lo cierto es que los hinchas apuntaron contra Otamendi. A través de sus redes sociales, los simpatizantes arremetieron para dejar en evidencia el desempeño del defensor de 38 años sobre el campo de juego. “No es titular ni en Cabo Verde“, sentenció uno de los fanáticos de Argentina durante el compromiso frente a Jordania a raíz de las malas decisiones que tomó Nicolás.

Otros de los comentarios más destacados en X (ex Twitter), fueron: “Me arruinaste el prode“, “no puede agarrar al 9 de Jordania, no tiene nivel para este Mundial“, “hasta dónde salió Otamendi”, “es espantoso“, “espalda expuesta, por suerte los titulares son Cuti y Lisandro”, “te arruina“, “todas a destiempo”, “es un chiste” y “no es serio que siga en la Selección“.

La reacción de los hinchas de Argentina

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad