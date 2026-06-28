Predicción Mundial 2026: tras definirse los 16avos de final, la IA sentenció al gran campeón y cómo le irá a la Selección Argentina

Partido a partido, así se resolvería cada cruce hasta la final, a disputarse en el Estadio Nueva York - Nueva Jersey. Imperdible.

Se terminó la fase de grupos del Mundial 2026 y ya se conocen los 32 clasificados a 16vos. de final. La Selección Argentina ya conoce el camino que deberá recorrer si quiere repetir la corona, sabiendo que solo podrá enfrentar a España o Francia en una hipotética final.

Los campeones del mundo quedaron del lado derecho del cuadro, al igual que todos los demás equipos sudamericanos, a excepción de Paraguay. Del otro lado, quedaron potencias como la Roja, los Blues, Países Bajos, Alemania y Portugal.

Como no podía ser de otra manera, Bolavip le pidió a la Inteligencia Artificial que haga su predicción del cuadro completo, simulando absolutamente todos los partidos de cada instancia hasta la final. Con esa instrucción, Gemini fue resolviendo cada cruce y determinó quién será el gran campeón

La predicción completa de la IA

Dieciseisavos de Final

Alemania vs. Paraguay: Alemania domina el ritmo y pasa con un sólido 2-0.

Alemania domina el ritmo y pasa con un sólido 2-0. Francia vs. Suecia: Mbappé y compañía no perdonan. Francia avanza ganando 3-1.

Mbappé y compañía no perdonan. Francia avanza ganando 3-1. Sudáfrica vs. Canadá: Un duelo de mucha dinámica. Canadá se lo lleva en el segundo tiempo por 2-1.

Un duelo de mucha dinámica. Canadá se lo lleva en el segundo tiempo por 2-1. Países Bajos vs. Marruecos: Una reedición de partidazos de mundiales. Marruecos da una batalla táctica increíble, pero Países Bajos lo gana 1-0 en el alargue.

Una reedición de partidazos de mundiales. Marruecos da una batalla táctica increíble, pero Países Bajos lo gana 1-0 en el alargue. Portugal vs. Croacia: Un choque de titanes europeos. Se define por detalles: Portugal pasa ganando 2-1.

Un choque de titanes europeos. Se define por detalles: Portugal pasa ganando 2-1. España vs. Austria: El juego de posesión de España asfixia a Austria. Victoria de la Roja por 2-0.

El juego de posesión de España asfixia a Austria. Victoria de la Roja por 2-0. EE.UU. vs. Bosnia: Los norteamericanos imponen su localía y frescura física: 3-1 para EE.UU.

Los norteamericanos imponen su localía y frescura física: 3-1 para EE.UU. Bélgica vs. Senegal: El cruce más físico y parejo. Senegal sorprende a una Bélgica en transición y pasa por 2-1.

El cruce más físico y parejo. Senegal sorprende a una Bélgica en transición y pasa por 2-1. Brasil vs. Japón: Japón complica con su disciplina y velocidad, pero el peso individual de Brasil se impone: 2-1 para la Verdeamarela.

Japón complica con su disciplina y velocidad, pero el peso individual de Brasil se impone: 2-1 para la Verdeamarela. C. de Marfil vs. Noruega: Haaland lucha con todo, pero el bloque de Costa de Marfil es más equilibrado y avanza por 1-0.

Haaland lucha con todo, pero el bloque de Costa de Marfil es más equilibrado y avanza por 1-0. México vs. Ecuador: Un clásico americano muy caliente. Ecuador, con su potencia física, lo define en el tramo final: 2-1 para la Tri.

Un clásico americano muy caliente. Ecuador, con su potencia física, lo define en el tramo final: 2-1 para la Tri. Inglaterra vs. RD Congo: Inglaterra maneja el partido de inicio a fin y golea 3-0.

Inglaterra maneja el partido de inicio a fin y golea 3-0. Argentina vs. Cabo Verde: La Scaloneta impone condiciones desde el vestuario. Victoria tranquila por 3-0.

La Scaloneta impone condiciones desde el vestuario. Victoria tranquila por 3-0. Australia vs. Egipto: Salah intenta cargar con su equipo, pero Australia, en un partido aburrido y defensivo, lo gana 1-0 de pelota parada.

Salah intenta cargar con su equipo, pero Australia, en un partido aburrido y defensivo, lo gana 1-0 de pelota parada. Suiza vs. Argelia: Los suizos, siempre ordenados y difíciles de batir, se imponen por la mínima: 1-0.

Los suizos, siempre ordenados y difíciles de batir, se imponen por la mínima: 1-0. Colombia vs. Ghana: Luis Díaz y el gran momento de Colombia pesan más. Victoria cafetera por 2-0.

Octavos de Final

Alemania vs. Francia: El primer gran clásico europeo del cuadro. Un partido de ida y vuelta que se define por la jerarquía ofensiva: Francia gana 3-2.

El primer gran clásico europeo del cuadro. Un partido de ida y vuelta que se define por la jerarquía ofensiva: gana 3-2. Canadá vs. Países Bajos: La naranja mecánica frena el sueño canadiense con autoridad: Países Bajos gana 2-0.

La naranja mecánica frena el sueño canadiense con autoridad: gana 2-0. Portugal vs. España: El derbi ibérico. Partido cerradísimo que termina 1-1 en los 120 minutos. En los penales, España avanza gracias a su arquero.

El derbi ibérico. Partido cerradísimo que termina 1-1 en los 120 minutos. En los penales, avanza gracias a su arquero. EE.UU. vs. Senegal: EE.UU. empuja con el apoyo de su gente, pero la experiencia africana pesa: Senegal da el golpe y pasa ganando 1-0.

EE.UU. empuja con el apoyo de su gente, pero la experiencia africana pesa: da el golpe y pasa ganando 1-0. Brasil vs. Costa de Marfil: Brasil encuentra espacios en el segundo tiempo y liquida el pleito: Brasil gana 2-0.

Brasil encuentra espacios en el segundo tiempo y liquida el pleito: gana 2-0. Ecuador vs. Inglaterra: Inglaterra sufre la presión ecuatoriana, pero los destellos de Bellingham y Kane salvan la ropa: Inglaterra avanza por 2-1.

Inglaterra sufre la presión ecuatoriana, pero los destellos de Bellingham y Kane salvan la ropa: avanza por 2-1. Argentina vs. Australia: Reedición de Qatar 2022. Argentina controla el balón y el ritmo, ganando sin sobresaltos por 2-0: Argentina a cuartos.

Reedición de Qatar 2022. Argentina controla el balón y el ritmo, ganando sin sobresaltos por 2-0: a cuartos. Suiza vs. Colombia: Un partido sumamente trabado. Colombia rompe el cerrojo suizo en los últimos minutos: Colombia pasa ganando 1-0.

Cuartos de Final

Francia vs. Países Bajos: Una final anticipada. Francia demuestra por qué es la plantilla más temible y se lleva el boleto a semis ganando 2-1. (Pasa Francia)

Una final anticipada. Francia demuestra por qué es la plantilla más temible y se lleva el boleto a semis ganando 2-1. España vs. Senegal: El desgaste de los penales le pasa factura a España frente a una Senegal hiperfísica. Sin embargo, el talento joven español destraba el partido: 1-0. (Pasa España)

El desgaste de los penales le pasa factura a España frente a una Senegal hiperfísica. Sin embargo, el talento joven español destraba el partido: 1-0. Brasil vs. Inglaterra: Un choque histórico. Inglaterra lo plantea de contra, pero Brasil destila magia en el área rival y se lo lleva por 2-1 en un partidazo. (Pasa Brasil)

Un choque histórico. Inglaterra lo plantea de contra, pero Brasil destila magia en el área rival y se lo lleva por 2-1 en un partidazo. Argentina vs. Colombia: Duelo con aroma a Eliminatorias y Copa América. Partido de alta tensión y pierna fuerte. Se define por la mínima o destello de Messi/Lautaro: 1-0 para la Albiceleste. (Pasa Argentina)

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Semifinales

Francia vs. España: La reedición de grandes batallas europeas. España domina la posesión, pero las contras letales de Francia rompen el partido. Francia gana 2-1 y se mete en otra final.

La reedición de grandes batallas europeas. España domina la posesión, pero las contras letales de Francia rompen el partido. y se mete en otra final. Brasil vs. Argentina: El Superclásico de las Américas para paralizar el planeta. Un partido épico, con los dientes apretados. Tras un vibrante 1-1 en el tiempo regular, la mística y el temple de Argentina en los penales (o con un gol agónico) los mete en la final.

La Gran Final

Francia vs. Argentina

El tercer capítulo de una rivalidad moderna que ya es leyenda. Francia busca venganza de 2022 y Argentina busca retener la corona. Es un partido táctico al principio, pero que se rompe en la segunda mitad. Mbappé frota la lámpara para los franceses, pero el juego colectivo, el corazón y el hambre de gloria de la Scaloneta vuelven a inclinar la balanza.

Tras un infartante 2-1…

¡ARGENTINA ES EL CAMPEÓN DEL MUNDO! (Logrando el histórico bicampeonato)

El cuadro del Mundial 2026