El contrato del DT con la AUF finalizaba con la Copa del Mundo y ya apareció el primer interesado en contratarlo.

Por segundo Mundial de los tres que dirigió, Marcelo Bielsa no logró superar la fase de grupos. La derrota por la mínima ante España dejó a la Selección de Uruguay con apenas dos puntos en tres partidos, viéndose superada por Cabo Verde en la segunda posición y sin cosecha suficiente para aspirar a meterse a dieciseisavos de final como mejor tercera.

El contrato del DT con la AUF era vinculante hasta la finalización de la participación en la Copa del Mundo y a juzgar por las tensiones que ventiló la prensa uruguaya con integrantes del plantel, que se suman a la muy temprana eliminación, es improbable que haya una charla para renovar ese vínculo.

En ese contexto, ya apareció el primer equipo interesado en contratar a Marcelo Bielsa tras el fracaso del seleccionado uruguayo en el Mundial. Se trata de Newell’s, club que le rindió homenaje poniéndole su nombre al estadio y con el que fue campeón del Torneo de Primera División 1990/1991 y del Clausura 1992.

Según avanzó en ESPN el periodista Guillermo Poggi, desde el club rosarino le confirmaron la intención de hacer de Bielsa el coordinador general del fútbol profesional y juvenil a partir de 2027, cargo que le permitirá desarrollar un rol de planificación integral.

Bielsa no logró llevar a Uruguay a los dieciseisavos de final del Mundial.

¿Hay alguna posibilidad de que Bielsa renueve su vínculo con Uruguay?

La posibilidad de una continuidad nunca estuvo completamente descartada. De hecho, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, había reconocido antes del Mundial que el organismo incluso llegó a conversar con Bielsa sobre un proyecto con vistas a la Copa del Mundo 2030.

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“Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él. Obviamente tiene sus proyectos de vida. Cuando terminan los contratos, uno evalúa y pasa raya”, explicó Alonso. Además, reveló: “Cuando firmamos el vínculo apostamos a un período. En algún momento conversamos del proyecto Mundial 2030, le interesó, pero decidimos enfocarnos cien por ciento en el futuro cercano”.

Por ahora, entonces, el escenario permanece abierto. El contrato de Marcelo Bielsa concluye con el Mundial 2026 y la eliminación de Uruguay acelerará inevitablemente las reuniones entre el entrenador y la AUF. Su continuidad todavía no está definida y dependerá tanto de la evaluación que realice la dirigencia como de la decisión que tome el propio técnico rosarino sobre el futuro de un ciclo que volvió a terminar antes de lo esperado.

Data clave

Marcelo Bielsa fue eliminado del Mundial tras conseguir dos puntos con Uruguay.

fue eliminado del Mundial tras conseguir dos puntos con Uruguay. Newell’s pretende asignarle el cargo de coordinador general de fútbol en 2027.

pretende asignarle el cargo de coordinador general de fútbol en 2027. Ignacio Alonso confirmó diálogos previos con el DT sobre el Mundial 2030.