¿Juega Neymar ante Japón? Carlo Ancelotti adelantó cómo llega el delantero al cruce de 16avos del Mundial 2026

Tras sumar sus primeros minutos ante Escocia, el delantero de Santos podría volver a saltar a la cancha para la Canarinha.

Terminó la fase de grupos del Mundial 2026 y se acabó el margen de error para los 36 equipos que superaron la primera ronda. Este fin de semana iniciaron los 16avos de final y la Selección de Brasil afrontará su primer examen este lunes frente a Japón en el NRG Stadium de Houston.

Los comandados por Carlo Ancelotti fueron líderes de su zona sin sobresaltos y ahora tienen por delante una prueba importante para ver dónde están parados realmente. En ese contexto, es una incógnita la participación de Neymar ante los nipones, aunque el DT italiano dio indicios en conferencia de prensa.

“Está evolucionando muy bien. Una pena que no haya entrenado todo el tiempo con nosotros. Obvio que puede jugar más de 15 minutos. Depende mucho del contexto del partido de mañana y la evolución”, explicó Ancelotti sobre la situación del jugador de Santos.

Con esas palabras, el entrenador de Brasil deslizó que Neymar comenzará desde el banco de suplentes, pero que está disponible para lanzarlo a la cancha, si es que así lo decide y lo requiere.

Carlo Ancelotti en conferencia de prensa. (Foto: Getty)

Ancelotti elogió a Japón y se mostró cauto sobre las chances de Brasil

“No estoy de acuerdo con lo de favoritos, creo que cada partido de esta competición es muy difícil y hay varias cosas que debemos tener en cuenta, por un lado la presión enorme y hasta la fecha no hay una selección favorita para ganar el Mundial”, explicó Ancelotti.

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Y luego se refirió a su próximo rival en la cita mundialista: “Japón es una de las mejores selecciones del mundo y tenemos todo el respeto del mundo hacia ellos y esto será como una final”. El elenco asiático accedió a esta ronda como segundo del Grupo F, detrás de Países Bajos y delante de Suecia, sin acumular derrotas, hasta el momento.

El cuadro del Mundial 2026

Datos clave

Brasil y Japón jugarán este lunes por los 16avos en el NRG Stadium .

y jugarán este lunes por los en el . Carlo Ancelotti adelantó que Neymar podría disputar más de 15 minutos de partido.

adelantó que podría disputar de partido. Japón clasificó a esta fase sin derrotas y como segundo del Grupo F.