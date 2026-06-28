Nicolás Tagliafico bajó la euforia de Argentina al palpitar el cruce con Cabo Verde en el Mundial: “Vamos a sufrir”

El lateral, que volvió a jugar tras superar una lesión, pidió no mirar el cuadro del Mundial y advirtió que Argentina deberá trabajar el partido para clasificar a los octavos de final.

La fase de grupos del Mundial ya quedó atrás. También el puntaje ideal y la goleada frente a Jordania . En la Selección Argentina dieron vuelta la página rápido y el objetivo ahora cambió por completo: vencer a Cabo Verde en los dieciseisavos de final y dar un nuevo paso rumbo al sueño del bicampeonato del mundo. Aunque lo harán evitando cualquier tipo de especulación con el cuadro del Mundial. Al menos así, lo dejó en claro Nicolás Tagliafico.

“Ya vi que salió todo el cuadro. No nos podemos ir tan lejos porque las sorpresas siempre aparecen en el Mundial. Ya aparecieron sorpresas. Entonces tenemos que enfocarnos en el próximo partido, que va a ser durísimo”, afirmó el lateral izquierdo en la zona mixta luego de la goleada ante Jordania, insistiendo en enfocarse en el próximo desafío.

En ese sentido, lejos de subestimar al rival africano, advirtió sobre la dificultad que representará enfrentarlo. “Lo vimos a Cabo Verde. Es un rival que si no lo trabajamos bien vamos a sufrir”, remarcó, en línea con el mensaje de cautela que también bajó Lionel Scaloni tras asegurar el primer puesto del Grupo J.

Para Tagliafico, además, el encuentro frente a Jordania tuvo un significado especial desde lo personal. Después de perderse los dos primeros compromisos por una lesión muscular, el futbolista del Lyon volvió a sumar minutos y completó los 90 minutos, una señal positiva pensando en la etapa decisiva del torneo.

El regreso también reaviva una de las competencias internas que se le presentan a Scaloni. Durante su ausencia, Facundo Medina respondió con muy buenas actuaciones y aprovechó la oportunidad para ganarse la consideración del cuerpo técnico. Sin embargo, Tagliafico buscará recuperar definitivamente ese lugar en el equipo de cara al cruce frente a Cabo Verde, el próximo viernes 3 de julio en Miami.

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