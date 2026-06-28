Erling Haaland volvió a pronunciarse ante un nuevo gol de Messi en el Mundial

El noruego, que se ausentó del partido ante Francia, reaccionó al gol de Messi contra Jordania.

Lionel Messi fue suplente ayer contra Jordania, pero media hora en el campo de juego fue suficiente para convertir su sexto gol del Mundial 2026 y su tanto número 19 en la historia de las Copas del Mundo, agigantando su marca en la competición.

Quien no pudo evitar expresarse al respecto fue Erling Haaland, el goleador de Noruega que lleva 4 tantos en la competición. Tras ver el gol de Messi, Haaland publicó en Snapchat una foto con un mensaje ciertamente gracioso y curioso: “Messi no me va a dejar tocar la bota de oro del Mundial“, con dos caritas llorando.

La foto de Haaland en Snapchat. (Getty)

Esta no es la primera vez que Haaland reacciona a lo que Messi está haciendo en este Mundial, luego de hacer una publicación en Snapchat tras el hat-trick del capitán argentino en la primera fecha.

Messi se escapa en la cima de la tabla de goleadores. (Getty)

Luego de ausentarse del juego contra Francia por decisión táctica, y no poder aumentar su marca goleadora, el centrodelantero del Manchester City ahora está dos tantos por detrás de la marca que ha establecido Messi, y es su escolta en la tabla de goleadores, donde tiene compañía de Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

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La del Mundial 2026 bien puede ser la bota de oro más luchada de la historia, con Messi, Mbappé, Haaland, Vinicius, Dembélé, Harry Kane, Jonathan David, Cristiano Ronaldo, Brian Brobbey, Deniz Undav, Matheus Cunha y varios futbolistas más luchando por quedarse con ella.

Tabla de goleadores del Mundial 2026