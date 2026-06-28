Atlético de Madrid definió la cifra por la que vendería a Julián Álvarez a Barcelona y puso una condición

Tras la amenaza de denuncia, el Colchonero le puso precio a la Araña, aunque sigue firme en su postura de no negociar.

En medio del Mundial 2026, Julián Álvarez es uno de los grandes nombres en el mercado de pases del fútbol europeo. Varias potencias se interesaron en él y el delantero se encargó de dejar en claro que su sueño es ponerse la camiseta de Barcelona en la temporada que está por comenzar.

Las declaraciones no cayeron para nada bien en Atlético de Madrid, que amenazó con denunciar al combinado catalán por negociar con un jugador con contrato vigente. Ahora, el Colchonero no descarta la operación, pero se puso firme en cuanto a condiciones.

El sitio Sport reveló la postura de Atlético de Madrid e informó que solo lo venderá por “una cifra que puede hacer tambalear sus números”. Ya no es la cláusula de 500 millones de euros o nada. Hay un precio real. Alto, pero terrenal.

Según el medio español, el Atleti quiere 150 millones de euros limpios por el pase de Julián Álvarez. Además, como condición, quiere que sea un pago al contado y que no se incluyan futbolistas en la operación. Es decir, solo dinero.

Julián Álvarez en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

Barcelona se encuentra lejos de este monto, teniendo en cuenta su primera oferta de 100 millones de euros, incluyendo variables. Sin embargo, Julián continúa siendo su principal prioridad, por lo que tendrán que arreglar sus cuentas si es que quieren hacer esta importante inversión por el argentino.

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Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

En sus dos temporadas con la camiseta del Colchonero, Julián disputó un total de 106 compromisos en los que aportó 49 goles y 18 asistencias. Desafortunadamente, no logró sumar títulos en lo que va de este pasaje por el club madrileño.

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