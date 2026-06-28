La fuerte última frase de Marcelo Bielsa a los jugadores de Uruguay tras la eliminación del Mundial 2026

Según trascendió en Uruguay, el Loco les hizo un pequeño reproche a los referentes luego de perder ante España.

Uruguay atraviesa horas de reflexión, autocrítica y muchas preguntas puertas adentro luego de ser eliminado del Mundial 2026 en fase de grupos. Pero, mientras todavía se intenta digerir el inesperado golpe, comenzaron a conocerse detalles de la intimidad del plantel durante la competencia. Y el último de ellos volvió a colocar a Marcelo Bielsa en el centro de la escena.

Desde hace tiempo, el ciclo del entrenador rosarino convive con versiones sobre un vínculo desgastado con parte del plantel y diferencias en torno a sus métodos de trabajo. Incluso, durante la Copa del Mundo trascendieron rumores sobre un clima tenso entre el cuerpo técnico y algunos referentes. Ahora, tras la eliminación frente a España, una nueva revelación alimentó esa sensación de quiebre.

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Según informó el periodista uruguayo Sebastián Giovanelli en ESPN, Bielsa dejó mantuvo una última charla con sus futbolistas en el vestuario, una vez consumada la eliminación. Allí, el entrenador habría apuntado especialmente hacia los jugadores de mayor experiencia y resumido su decepción con una frase contundente. “Me voy triste del Mundial porque me dejaron solo“, habría expresado el Loco ante el grupo, dejando al descubierto el sentimiento con el que abandonó la concentración celeste.

"ME VOY TRISTE PORQUE ME DEJARON SOLO". La frase que usó Marcelo Bielsa a los jugadores al despedirse de la Selección de Uruguay.



ℹ️ @SebasGiovanelli



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¿Qué va a pasar con Bielsa?

La revelación aparece en un contexto especialmente delicado para el DT, cuya continuidad en la Celeste es un auténtico misterio. El propio Bielsa alimentó esa incertidumbre con sus declaraciones a modo de despedida en la conferencia de prensa posterior a la eliminación.

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“No le dejo nada al fútbol uruguayo porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador de fútbol a un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. ¿Cómo va a ser recordado mi paso? Como un paso que no dejó nada“, afirmó, sin filtro alguno.

Marcelo Bielsa quedó eliminado en fase de grupos del Mundial con Uruguay.

A nivel contractual, el perído de Bielsa con la Asociación Uruguaya de Fútbol finalizaba al término del Mundial 2026. Semanas antes del inicio del certamen, el entrenador había deslizado que su trabajo “culminaba” con la Copa del Mundo, pero ante las especulaciones generadas salió a aclarar que nunca quiso anunciar una salida y que simplemente describía el cierre legal vínculo firmado.

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En paralelo, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, reveló que en su momento existieron conversaciones pensando en extender el proyecto rumbo al Mundial 2030, aunque reconoció que cualquier decisión sería evaluada recién una vez finalizado el torneo. Hoy, con Uruguay eliminado y un clima interno cada vez más expuesto, esas definiciones parecen más abiertas que nunca.

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