El delantero helvético vio la doble amarilla luego de una revisión en el VAR por error de identidad.

En un partido cargado de tensión entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, una de las situaciones más llamativas tuvo como protagonista a Breel Embolo. Luego de que los helcétivos alcanzaran el 1-1, el delantero suizo terminó expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla luego de una intervención del VAR mediante mistaken identity, en una decisión que generó sorpresa por la forma en la que se produjo.

En primera instancia, el árbitro interpretó que Leandro Paredes había cometido una insólita infracción sobre Embolo y sancionó la falta, además de amonestar al mediocampista argentino. Sin embargo, desde la cabina del VAR advirtieron que la jugada debía revisarse.

EMBOLO SE TIRÓ ANTES DEL CONTACTO CON PAREDES, EL ÁRBITRO REVISÓ, SE GANÓ LA SEGUNDA AMARILLA Y FUE EXPULSADO EN SUIZA-ARGENTINA.



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Luego de observar las repeticiones, el juez comprobó que Paredes nunca llegó a contactar al delantero suizo y que Embolo había exagerado la caída. En consecuencia, dejó sin efecto tanto la falta como la tarjeta amarilla mostrada al argentino.

Pero la revisión no terminó allí. Al considerar que el atacante había intentado engañar deliberadamente al árbitro, el juez decidió amonestarlo por conducta antideportiva. Esa tarjeta tuvo un peso determinante, ya que Embolo ya había sido amonestado durante el primer tiempo tras llegar tarde a una dividida sobre el propio Paredes.

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¿Puede el VAR cambiar una tarjeta amarilla?

Aunque pudo resultó una situación poco frecuente, la decisión se encuentra contemplada dentro del reglamento. Lo que se aplicó fue la figura conocida como “Mistaken Identity” (identidad equivocada), uno de los supuestos específicos habilitados dentro del protocolo VAR.

Este mecanismo permite corregir una sanción cuando el árbitro amonesta o expulsa al futbolista equivocado. En otras palabras, si la revisión demuestra que la tarjeta fue mostrada a un jugador que no cometió la infracción, el juez puede retirarla y aplicársela al verdadero responsable.

No es la primera vez que ocurre

El antecedente más reciente de este tipo de intervención se produjo durante el encuentro entre Paraguay y Estados Unidos, por fase de grupos. En aquella oportunidad, el árbitro había amonestado inicialmente al defensor estadounidense Tim Ream tras considerar que había cometido una infracción sobre Miguel Almirón. Sin embargo, la revisión en el monitor evidenció que no existía contacto suficiente para sancionar la falta.

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Tras corregir la decisión, el juez retiró la amarilla a Ream y terminó amonestando al propio Almirón por simular la infracción, aplicando exactamente el mismo criterio reglamentario que terminó dejando a Embolo fuera del partido frente a la Selección Argentina.