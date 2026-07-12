Agenda de HOY en el Mundial 2026: por qué no hay partidos este domingo 12 de julio

Todos los detalles relacionados con el descanso en la Copa del Mundo luego de la culminación de los cuartos de final.

Este sábado culminaron los partidos correspondientes a los cuartos de final del Mundial 2026 que se desarrolla, de forma conjunta, en Estados Unidos, México y Canadá. Lo hicieron luego de las clasificaciones de los seleccionados de Francia, España, Inglaterra y Argentina en sus respectivos duelos ante Marruecos, Bélgica, Noruega y Suiza.

Así las cosas, los ojos de todo el planeta comenzaron a posicionarse sobre lo que serán las semifinales de la propia Copa del Mundo. En medio de ese panorama, hay que destacar que, para seguir las variantes de dicha instancia del certamen futbolístico más importante del planeta, habrá que esperar el descanso correspondiente.

PARTIDOS DE LAS SEMIFINALES

(Horarios de la República Argentina)

Francia vs. España

14/7 (16:00) – AT&T Stadium (Dallas), Estados Unidos

Inglaterra vs. Argentina

15/7 (16:00) – Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Estados Unidos

El cuadro del Mundial 2026