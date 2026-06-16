La denuncia de la Selección de Irán a FIFA tras el debut en el Mundial con empate ante Nueva Zelanda: “Tienen que ayudarnos”

Dos de las máximas figuras del seleccionado iraní dijeron sentirse en desigualdad de condiciones respecto del resto de sus competidores en el Grupo G.

Después de muchas tensiones que mantuvieron la incertidumbre su participación, la Selección de Irán hizo su estreno en el Mundial 2026 en un partido disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles que finalizó con empate 2-2 ante Nueva Zelanda por el Grupo G.

Finalizado ese encuentro, la delegación iraní hizo público su malestar en relación a algunas cuestiones logísticas que, entienden, no están funcionando para ellos de la manera en que deberían. El foco de la crítica apuntó a los traslados que deben realizar para disputar sus partidos, ya que tienen su búnker en Tijuana, México, pero todos sus compromisos programados en los Estados Unidos.

“Creo que deberíamos venir dos días antes de los partidos. Ayer vinimos, empezamos el viaje por la mañana, llegamos por la tarde y directo vamos al entrenamiento. Nos cansamos. Se supone que veníamos aquí dos días antes del partido. Este tipo de cosas son injustas”, señaló Mohammad Mohebbi, autor del gol del empate 2-2.

“En la Copa del Mundo hay que prepararse bien para el próximo partido porque es mucho estrés para los jugadores, el personal y todos. No tenemos ese apoyo. Creo que la FIFA, puede, tiene que ayudarnos más, veamos que pasa en el futuro”, sostuvo Mehdi Taremi, una de las figuras con mayor cartel del equipo.

Mohebbi marcó el empate definitivo de Irán ante Nueva Zelanda.

Y agregó: “No hay ninguna comunicación con FIFA, ni para los jugadores. Nuestro analista, por ejemplo, tiene que venir aquí (a Los Ángeles) a hacer el trabajo de los medios. Todo es un desastre para nosotros. No es lo correcto, pero no lo usaremos como excusa. Solo miramos hacia adelante. Tenemos esperanza para los próximos dos partidos y haremos lo mejor para nuestra gente”.

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¿Por qué la Selección de Irán tiene su búnker en México?

La selección de Irán estableció su campamento en Tijuana, México, debido a los problemas de visado y a las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos. Parte de su cuerpo técnico y de sus directivos no obtuvieron el permiso para ingresar a territorio estadounidense, donde están programados sus tres partidos de fase de grupos, por lo que deben cruzar la frontera cada vez que los toca jugar.

Pacto de paz

Con el Mundial en plena disputa, los gobiernos de Estados Unidos e Irán acordaron el domingo un pacto preliminar para poner fin a la guerra que inició con el bombardeo de febrero que el país anfitrión del certamen FIFA realizó en conjunto con Israel a Teherán, capital y ciudad más poblada de la República Islámica.

Según el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, que oficia de mediador, la firma del acuerdo tendrá lugar el viernes, en Suiza. Así, se abre un periodo de 60 días para negociar un pacto definitivo que tiene como asuntos más espinosos la reapertura del estrecho de Ormuz, el programa nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones internacionales contra la República Islámica y, más complicado aún, la inclusión de Líbano en el cese de las hostilidades.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Irán?

La próxima presentación de la Selección de Irán en el Mundial será el domingo 21 de junio ante Bélgica, desde las 16 en hora de Argentina, otra vez en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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