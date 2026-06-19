La FIFA designó el árbitro para Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

El próximo lunes desde las 14 horas, la Selección Argentina se enfrenta a Austria por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. De cara a este compromiso estelar que podría sellar una clasificación a los dieciseisavos de final, ya cuenta con la confirmación del árbitro encargado de impartir justicia sobre el campo de juego: Amir Mohamed Omar.

Nacido el 25 de septiembre de 1985 en Egipto, el experimentado colegiado de 40 años está a cargo del enfrentamiento entre los vigentes campeones del mundo y el combinado europeo correspondiente a la zona J, que también integran Argelia y Jordania. Así las cosas, la terna principal estará compuesta por todos integrantes de la nación ubicada en el norte de África.

Amin Mohamed, árbitro egipcio internacional. (Getty Images)

Lo cierto es que Amir Mohamed Omar fue designado como el árbitro para Argentina – Austria. Tal como lo informó la FIFA, junto a él estarán sus compatriotas Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha como jueces de línea, que oficiarán de laderos para el juez. De esta manera, los oriundos de Egipto estarán a cargo del cotejo correspondiente a la segunda jornada.

Por otro lado, el ente regulador también selecciona otros candidatos en caso de emergencia. En ese sentido, los españoles Alejandro Hernández y Diego Sánchez son los colegiados suplentes para este compromiso. Al mismo tiempo, cabe destacar que aún se desconoce quiénes estarán en el VAR para revisar las jugadas decisivas que ocurran durante el partido en cuestión.

Amin Mohamed, árbitro egipcio internacional. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que Amir Mohamed Omar dirigió República Checa – Corea del Sur, el encuentro correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, en el día que comenzó el certamen. En aquella victoria por 2-1 para los asiáticos, solo sacó una amarilla en la última jugada y no protagonizó ninguna polémica.

Además, el egipcio es árbitro internacional desde 2017 y habitualmente dirige en la Premier League de Egipto. En 2019 alcanzó su punto cúlmine, al estar al mando de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA disputada en Brasil, aparte de tener rodaje en la Copa Africana de Naciones Sub-20 y también la Copa Africana de Naciones. A su vez, también suele estar en la Copa Confederación de la CAF.

Amin Mohamed, árbitro egipcio en República Checa – Corea del Sur por el Mundial 2026. (Getty Images)