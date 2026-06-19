Por qué Gonzalo Montiel perdería el puesto con Nahuel Molina en Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

El defensor de River fue titular ante Argelia, pero dos motivos lo sacan del equipo y su reemplazante sería el surgido en Boca.

La Selección Argentina debutó con un triunfo por 3-0 ante Argelia por la primera fecha de la Copa del Mundo 2026, para empezar la fase de grupos con el pie derecho. En el equipo titular, Gonzalo Montiel fue el dueño del lateral derecho pero todo indica que perdería el puesto para que ingrese Nahuel Molina en su lugar, a raíz de dos motivos que desencadenan en esta decisión.

Lionel Scaloni, durante el entrenamiento de la Selección Argentina. (Getty Images)

Vale resaltar que ambos defensores llegaron con lo justo desde lo físico, a tal punto que se coqueteó con la idea de sumar a Agustín Giay en la lista, pero finalmente se recuperaron. De hecho, Cachete estuvo en la formación inicial contra los africanos, pero en el entretiempo ingresó el Galgo. De esta manera, jugaron 45 minutos cada uno en el estreno mundialista.

Lo cierto es que Montiel perdería el puesto con Molina de cara al enfrentamiento ante Austria por la segunda fecha de la fase de grupos. Esta determinación se debe a dos factores, siendo uno de ellos el flojo rendimiento mostrado contra Argelia. Además, le bajaron las cargas por una sobrecarga muscular en el entrenamiento, para poder continuar con la puesta a punto.

Gonzalo Montiel, en el entrenamiento de la Selección Argentina. (Getty Images)

Así las cosas, los primeros indicios que brindó Lionel Scaloni durante las prácticas con vistas hacia el duelo ante el combinado europeo marcan que el surgido de las divisiones inferiores de Boca le ganaría la pulseada al nacido futbolísticamente en las categorías menores de River. De todas maneras, ambos casos requieren de un seguimiento minucioso por sus evoluciones en el día a día.

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En definitiva, Molina sería el lateral derecho titular ante Austria. Sin embargo, no se descarta que Montiel ingrese en el segundo tiempo para mantener la idea de regular los minutos de juego y no desgastar por demás a alguno de los futbolistas. Pero eso sí, el mal partido de Cachete con Argelia y la baja de cargas en los últimos ensayos, posicionan a Nahuel apenas por delante suyo.

Nahuel Molina, defensor de la Selección Argentina. (Getty Images)

Nicolás Tagliafico, ya entrena a la par

Nicolás Tagliafico era el único futbolista que entrenaba diferenciado. Mientras el cuerpo técnico analizaba la evolución de los que jugaron ante Argelia y los ‘tocados’ se terminan de poner a tono desde lo físico, el lateral izquierdo todavía no estaba recuperado. Sin embargo, este jueves ya practicó con normalidad y está a disposición del entrenador para enfrentar a Austria.

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Cabe recordar que el pasado jueves 11, sufrió una distensión grado I en el sóleo de la pierna izquierda, lo que le impidió estar en el estreno de la Selección Argentina. A pesar de que los plazos médicos recomendables no eran alentadores de cara a la segunda fecha de la fase de grupos, el defensor trabajó a contrarreloj y los resultados de su evolución están a la vista.

Nicolás Tagliafico, en el amistoso entre Argentina y Honduras. (Getty Images)

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026