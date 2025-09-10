La Inteligencia Artificial confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Italia de clasificar al Mundial 2026

En 2006, Italia ganó su cuarta Copa del Mundo y parecía iniciar un camino de gloria, quedando nuevamente a una conquista de igualar a Brasil. Sin embargo, desde entonces todo ha sido oscuridad para los azzurros: eliminaciones en primera ronda en 2010 y 2014 hablaban de una debacle que quedó marcada con lo sucedido en 2018 y 2022, donde directamente no clasificaron a la cita mundialista.

Ahora, de cara al Mundial 2026, las posibilidades parecen también complicadas y es que si bien dependen de sí mismos, los italianos apenas pudieron superar a Israel por 5 a 4 y la Selección de Noruega, que viene de ganar 11 a 1 vs. Moldavia y lidera el grupo con puntaje perfecto, parece implacable. En el marco de esta situación, la Inteligencia Artificial analizó las chances de Italia y dio su pronóstico, que no resulta muy optimista.

De acuerdo a la explicación de ChatGPT, hay 81 combinaciones de resultados posibles para la definición del Grupo I de las Eliminatorias UEFA, en el que Noruega es líder con 15 puntos -y +21 de diferencia de gol- y actualmente se está quedando con el único cupo de clasificación directa.

El análisis de la IA sobre las chances de Italia de ir al Mundial 2026

ChatGPT asegura haber realizado 120,000 simulaciones y los resultados arrojaron apenas un 6.54% de posibilidades de que Italia se quede con el primer puesto del grupo. No obstante, si se olvida de ese objetivo y piensa en el mano a mano con Israel por entrar en repechaje, la posibilidad incrementa drásticamente. Italia tiene un 67% de chances de ser segundo, lo cual lo pondría en la siguiente fase.

Si Italia consigue 10 ó más puntos en sus 4 partidos restantes, matemáticamente no la alcanzan Israel/Estonia/Moldavia y queda al menos segunda, explica la Inteligencia Artificial, que asegura que una victoria ante Noruega incrementa exponencialmente las chances de entrar al menos a la siguiente ronda.

Publicidad

Publicidad

La Italia de Mateo Retegui todavía tiene chances de ir al Mundial, un 40.05%, según la IA. (Getty)

Si ese es el caso, hay que sumar un siguiente paso de cara a la clasificación final al Mundial 2026 y, asumiendo un 50% de éxito en el repechaje, la probabilidad de que Italia clasifique a la Copa del Mundo es de un 40.05%.

ChatGPT describió la clasificación vía repechaje como la “ruta más realista”, y explicó que “su acceso final al Mundial dependerá de su capacidad en la eliminatoria; aquí entra la incertidumbre sobre rivales y partidos de eliminación directa”.

Publicidad