La provocación de Edu Aguirre a la Selección Argentina antes de la semifinal con Inglaterra: “Imagínate lo que les haríamos”

El periodista español aseguró que alentará por el equipo de Scaloni en la semifinal ante el seleccionado inglés, solo porque lo considera el rival más fácil con el que pelear el título.

Con la confianza a tope después de la gran victoria de la Selección de España 2-0 sobre Francia en Dallas, para sacar boleto a la final del Mundial 2026, el periodista español Edu Aguirre, amigo de Cristiano Ronaldo y fanático del Real Madrid, pidió poder enfrentarse con Argentina en la final y lanzó una provocación al equipo de Scaloni antes que juegue la semifinal contra Inglaterra.

“Jugando así, nadie nos puede alcanzar”, fue su primera sentencia que hizo en el programa El Chiringuito de Jugones sobre el rendimiento del equipo que conduce Luis de la Fuente, que tuvo nada menos que en semifinales y ante el seleccionado que llegaba como máximo candidato al título el mejor desempeño en lo que va del certamen.

“Hemos dado el mayor baño, repaso, baile, que yo haya visto en los últimos 20 años en un Mundial. Un repaso espectacular a la mejor selección del Mundial, que era Francia. Imagínate lo que le haríamos a una selección que ha necesitado ir a la prórroga con Cabo Verde, casi con Egipto, y Suiza. Con polémicas arbitrales”, dijo sin poder dejar de pensar en el equipo que capitanea Lionel Messi.

Y agregó: “Yo quiero que Argentina llegue a la final, simplemente porque quiero que España gane el Mundial y creo que es más fácil ganarle a Argentina que a Inglaterra. Pero creo que Argentina mañana no gana. Casi que no le da contra Cabo Verde, Egipto, Suiza… Y ves a Inglaterra que está empezando a carburar”.

🔥 @EduAguirre7 VA A POR ARGENTINA:



‼️ "Imagínate lo que le haríamos a una selección que ha sufrido con Egipto, Suiza y Cabo Verde".



😉 "LES QUIERO EN LA FINAL". pic.twitter.com/REcEDWcUQu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

Edu Aguirre deslizó que la única manera en la que el equipo conduce Lionel Scaloni pueda superar a un equipo en el que enumeró figuras como Bukayo Saka, Jude Bellingham y Harry Kane es si recibe ayuda de FIFA o Infantino, reduciendo su clasificación a semifinales a meros favores arbitrales.

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Días antes, Edu Aguirre criticó a Yamal

Solo unos días antes de celebrar la clasificación a la final del Mundial y de pedir a la Selección Argentina como rival más accesible a la hora de ir en búsqueda de la coronación, Edu Aguirre había tenido que desdecirse de sus propias palabras en el transcurso de una hora de juego, durante el encuentro de cuartos de final entre España y Bélgica.

“Alguien tiene que decirle a Lamine que ya es un partido importante, que no es fase de grupos”, ironizó durante las reacciones en vivo del programa El Chiringuito de Jugones, apenas se habían cumplido los primeros 15 del primer tiempo, sobre la producción de la joya de Barcelona.

Yamal terminó siendo uno de los mejores futbolistas de ese encuentro que terminó con una ajustada victoria por 2-1 y Edu Aguirre no tuvo más opción que retirar lo dicho y aceptar que fue una de las cartas principales en el equipo de Luis de la Fuente para generar peligro contra el arco belga.

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