La publicación de la cuenta oficial en redes de Inglaterra en la previa vs. Argentina: ”Se siente diferente”

Desde que la Selección Argentina superó a Suiza 3 a 1 en el partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en Kansas City, que en el país prácticamente no se habla de otra cosa que del cruce con Inglaterra de este miércoles 15 de julio en el estadio de Atlanta.

Es que para la Albiceleste, el combinado británico siempre fue considerado uno de los dos máximos rivales de su historia (el otro, obviamente, Brasil), tanto por cuestiones futbolísticas como por aspectos extradeportivos. Por lo tanto, el duelo contra los de Thomas Tuchel se considera como una final adelantada.

Y de la misma manera, evidentemente, lo sienten en Inglaterra. De hecho, la cuenta oficial de los ‘Tres Leones’ en redes sociales publicó un mensaje en la mañana de este 15 de julio que denota que para ellos también es un partido especial: ”Algunos días por la mañana simplemente se sienten diferentes. Este es uno de ellos”.

Vale mencionar que Argentina e Inglaterra hace 24 años que no se cruzan oficialmente. La última vez fue por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de Corea y Japón 2002 (fue 1 a 0 para los europeos con un tanto de David Beckham de penal). No obstante, a pesar de la distancia en la línea de tiempo, la rivalidad, claramente, se mantuvo intacta.

Some mornings just feel different.

This is one of them 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) July 15, 2026

Para Daily Mail, el choque con Argentina es el más importante de los últimos 60 años

“Este es el partido de sus vidas y también de las nuestras. Es el partido más importante que Inglaterra ha jugado en 60 años”, publicó este 15 de julio el periódico Daily Mail, uno de los de mayor tirada de Inglaterra y todo Reino Unido, respecto al enfrentamiento entre los elencos de Lionel Scaloni y Thomas Tuchel.

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Asimismo, el medio citado resalta la rivalidad y el hambre de revancha de la Selección de Inglaterra con Argentina: ”Es la puerta de entrada a una nueva mentalidad, a la redención, a la recuperación del orgullo, a la gloria. Esta es ahora la mayor rivalidad de Inglaterra. Si Inglaterra gana el miércoles, si una victoria de Inglaterra envía a Messi al retiro internacional, si la derrota ante Bellingham y el resto es la última experiencia de la Copa del Mundo para el mejor jugador del mundo y el héroe futbolístico argentino de todos los tiempos, entonces eso… La venganza será realmente dulce”.

En síntesis