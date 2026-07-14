España derrotó a Francia por el Mundial 2026, clasificó a la final y le sacó gran distancia a Argentina en el ranking FIFA

España es el primer finalista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras superar por 2-0 a Francia y ahora buscará su segundo título a 16 años de lo que fue la gesta que logró en Sudáfrica. Y mientras espera por el ganador del cruce que protagonizarán Argentina e Inglaterra, este miércles 15 de julio, escaló varias posiciones dentro del ranking FIFA.

A partir del sistema de clasificación de las selecciones, el cual es utilizado desde agosto de 1993, desde la Fédération Internationale de Football Association catalogan a los mejores países del planeta. Y en la previa del juego entre los galos y los españoles, los dirigidos por Didier Deschamps estaban liderando con una ventaja de 23.82 puntos sobre la Albiceleste, que se encontraba segunda.

Tras lo que fue la gran victoria de los comandados por Luis De la Fuente, y tal como viene ocurriendo en el certamen, donde se actualiza minuto a minuto, se modificó la tabla. Ahora, el líder es España con 1965.61 puntos, que estaba tercero, y dejó como escolta a Francia, que aventaja por 5.5 unidades a los de Lionel Scaloni.

Pedro Porro celebra su gol ante Francia. (David Ramos/Getty Images)

Top 10 del Ranking FIFA

España: 1965.61 puntos Francia: 1948.97 puntos Argentina: 1943.47 puntos Inglaterra: 1889.42 puntos Brasil: 1804.92 puntos Marruecos: 1803.99 puntos Portugal: 1787.85 puntos Bélgica: 1778.36 puntos Países Bajos: 1775.54 puntos México: 1754.30 puntos

¿Cómo se calculan los puntos del ranking FIFA?

El ranking de selecciones se elabora con un sistema que prioriza los resultados más recientes por encima de los más antiguos, con el objetivo de reflejar de manera más precisa el momento actual de cada equipo. Aunque el método ha sufrido algunas modificaciones desde su creación, mantiene un criterio central: considerar los partidos disputados durante los últimos ocho años. En ese período se tienen en cuenta tanto encuentros oficiales como amistosos, aunque estos últimos poseen un peso menor dentro del cálculo final.

Publicidad

La fórmula utilizada para determinar los puntos es Puntos = M × I × T × C. El primer factor es M, que representa el resultado del partido: se otorgan 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. En caso de definiciones por penales, el ganador recibe 2 puntos y el perdedor 1. El segundo factor es I, que mide la importancia del encuentro: los amistosos tienen un valor de 1.0, los partidos de clasificación a torneos como el Mundial o la Copa América valen 2.5, las fases finales de torneos continentales y la Copa Confederaciones tienen un valor de 3.0, mientras que la fase final de la Copa del Mundo alcanza el máximo de 4.0.

El tercer factor es T, que corresponde a la fuerza de los equipos y se calcula con la fórmula 200 menos el puesto en el ranking del rival. Como excepción, al líder de la clasificación se le asigna el valor 200 y a las selecciones ubicadas desde el puesto 150 en adelante se les otorga un mínimo de 50. Por último aparece C, que mide la fuerza de la confederación a la que pertenecen los equipos y se obtiene a partir del promedio de ambas federaciones en el partido. En este caso, UEFA y CONMEBOL tienen el valor más alto (1.00), seguidas por CONCACAF (0.88), AFC y CAF (0.86) y OFC (0.85).

DATOS CLAVES

España es el primer finalista del Mundial tras vencer 2-0 a Francia.

es el del Mundial tras vencer 2-0 a Francia. La selección de España lidera el ranking FIFA actual con 1965.61 puntos .

lidera el actual con . Francia quedó como escolta tras la caída ante los dirigidos por Luis De la Fuente.