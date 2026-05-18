Ralf Rangnick confirmó a los futbolistas que viajarán a Estados Unidos para disputar el Grupo J del certamen.

A falta de 24 días para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, Ralf Rangnick, entrenador de la Selección de Austria, que será rival de la Selección Argentina en el Grupo J, oficializó la lista con los 26 jugadores convocados para disputar este certamen.

Con la presencia de David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic, el combinado europeo, que vuelve a una Copa del Mundo tras 28 años, hará su debut en el Grupo J frente a Jordania el miércoles 17 de junio. Luego se enfrentará a Argentina y cerrará la participación en esta instancia contra Argelia.

En cuanto a las posiciones en esta lista, la misma cuenta con tres arqueros, nueve defensores, 11 mediocampistas y tan solo tres delanteros. Además, aparecen los dos futbolistas que fueron nacionalizados meses atrás y que solamente tienen dos partidos amistosos disputados.

Los mismos son ​Carney Chukwuemeka, hoy en Borussia Dortmund y que jugó en las juveniles de Inglaterra, y Paul Wanner, que representó a Alemania hasta la Sub 21, pero finalmente se decidió por jugar para la Selección de Austria en la mayor, donde tiene dos amistosos disputados.

Así las cosas, con estos 26 jugadores, Austria iniciará su concentración previa al Mundial, en la que hará dos encuentros amistosos para sumar minutos. Los mismos serán frente a Túnez el 1° de junio, y luego uno a puertas cerradas ante la Selección de Guatemala con fecha a confirmar.

Los 26 convocados de Austria para disputar el Mundial 2026

Arqueros : Patrick Pentz (Brondby IF), Alexander Schlager (RB Salzburg) y Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).

: Patrick Pentz (Brondby IF), Alexander Schlager (RB Salzburg) y Florian Wiegele (Viktoria Pilsen). Defensores : David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia).

: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia). Mediocampistas : Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven) y Patrick Wimmer (Wolfsburgo).

: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven) y Patrick Wimmer (Wolfsburgo). Delanteros: Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritsch (Augsburgo) y Sasa Kalajdzic (LASK).

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Los 26 convocados de Austria para el Mundial 2026.

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