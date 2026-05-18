Las copas a las que clasificará River o Belgrano al ganar el Torneo Apertura 2026

Este domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, River y Belgrano se juegan mucho más que la definición del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Además, se disputarán la clasificación directa a otras dos competencias, que a su vez le permitirán la chance de ingresar en ocho copas.

En el plano local, vale recordar que desde el 2025, el campeón del torneo asegura su lugar en el Trofeo de Campeones. En este caso, sería River o Belgrano frente al ganador del Clausura. Y el que sale victorioso de este partido saca pasaje para la Supercopa Argentina (contra el campeón de la Copa Argentina) y a la Supercopa Internacional (vs. el primero de la tabla anual).

Pero no termina ahí. El premio adicional que la Asociación del Fútbol Argentino le otorga al vencedor de la Supercopa Argentina o al de la Supercopa Internacional es la clasificación a la Recopa de Campeones, un triangular entre los ganadores de las dos Supercopas y el de la Copa Argentina.

Asimismo, el campeón de este domingo inicia su camino internacional para el 2027. En primera instancia con la Copa Libertadores, que en caso de ganarla garantiza la inscripción en la Recopa 2028, el Mundial de Clubes 2029 (con sede aún a confirmar) y el Desafío de las Américas de diciembre del 2027.

River y Belgrano se volverán a ver las caras luego del cruce por la fecha 13 el pasasdo 5 de abril. Getty Images.

Este último duelo mencionado se disputa ante el campeón de la Concacaf Champions Cup. El que supere este enfrentamiento suma un título y choca en la Copa Challenger contra el campeón de África, Asia u Oceanía (se eliminan entre ellos). Y el que gane juega la Copa Intercontinental contra el que haya levantado la Champions League.

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Día y hora de River vs. Belgrano por la Final del Torneo Apertura 2026

River y Belgrano se enfrentarán por la Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino este domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba desde las 15:30 horas. El marco será neutral, por eso cada parcialidad contará con 25 mil entradas.

En síntesis