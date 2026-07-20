Las 20 fotos más populares del Mundial 2026

La agencia Getty cubrió toda la Copa del Mundo y se conocieron las imágenes más importantes del certamen.

Se terminó el Mundial 2026. Luego del desarrollo de 104 partidos a lo largo de 39 días, la Selección de España se consagró campeona luego de vencer a Argentina en la gran final que se disputó el pasado domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Así como sucede en cualquier evento masivo, los bancos de imágenes se lucen para dejar las mejores fotos posibles. En este caso, la agencia Getty tomó más de 65 mil capturas en todo el Mundial, desde el puntapié inicial entre México y Sudáfrica hasta el momento en el que Rodri levantó el trofeo con el seleccionado español. A continuación, las 20 fotos más populares de la Copa del Mundo.

Las 20 imágenes más populares del Mundial 2026

Messi, en andas de los jugadores de la Selección Argentina luego del 2 a 1 ante Inglaterra (Getty)

El Azteca y la ceremonia de inauguración del Mundial, antes de México – Sudáfrica (Getty)

La expulsión de Enzo Fernández en la final (Getty)

Messi celebra el 2 a 1 agónico que anotó Lautaro Martínez en las semis contra Inglaterra (Getty)

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Vozinha luce orgulloso la bandera de Cabo Verde luego del histórico 0 a 0 contra España (Getty)

El plantel de Argentina levanta a Messi luego del milagro ante Egipto en octavos de final (Getty)

Rodri y el plantel de España levantan el título tras ganar el Mundial (Getty)

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Ferrán Torres celebra el gol que le dio a España su segunda estrella (Getty)

BTS performa en pleno entretiempo de la final. Duró 27 minutos en total (Getty)

Donald Trump e Infantino, charlan al lado de los jugadores de España que levantan la copa (Getty)

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Mbappé celebra el sufrido 1 a 0 ante Paraguay en los octavos de final. Kiki fue el goleador del certamen, con 10 goles (Getty)

Ronaldinho, Ronaldo y Madonna posan en las puertas del MetLife apenas comenzó el show del entretiempo (Getty)

Más imágenes del festejo de Ferrán en la final (Getty)

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Más imágenes del show de medio tiempo (Getty)

Messi felicita a Lamine Yamal por ganar el Mundial (Getty)

Shakira, otra de las caras del show del entretiempo (Getty)

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Más imágenes del show de medio tiempo (Getty)

Más imágenes del festejo de Ferrán y de España en la final (Getty)

Rodri, el Balón de Oro del Mundial 2026 (Getty)

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