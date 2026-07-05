Las alineaciones de México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026

El combinado anfitrión se mide con los europeos por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Este domingo, la Selección de México se enfrenta a Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo determinan que define a un clasificado a la próxima ronda y el otro equipo queda eliminado. En ese sentido, se miden entre sí para sacar boleto a los cuartos de final y empezar la recta final rumbo al título más pretendido de todo el planeta.

El combinado anfitrión tuvo un contundente comienzo de certamen: venció 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a República Checa para cerrar una inmejorable fase de grupos como líder de su zona. Ya por los 16avos de final le ganó 2-0 a Ecuador de forma contundente y selló el pasaje a los octavos de final, donde busca eliminar a un rival de mayor jerarquía.

Raul Jimenez, goleador de México en el Mundial 2026. (Getty Images)

En contraparte, los europeos hicieron una buena primera ronda, pero con ciertas dudas. A nivel resultados, se impusieron 4-2 ante Croacia, empataron 0-0 contra Ghana y ganaron 2-0 frente a Panamá. Por último y dándolo vuelta con un magnífico Harry Kane, vencieron 2-1 a República Democrática del Congo por los 16avos de final para poder llegar a esta instancia.

Las formaciones de México e Inglaterra

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

Jordan Pickford; Jarrel Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Anthony Gordon, Harry Kane, Bukayo Saka.

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El cuadro final del Mundial 2026