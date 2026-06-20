Las posibles alineaciones de Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Los suecos buscarán clasificarse a la próxima ronda, pero los neerlandeses se lo pondrán difícil, ya que vienen de igualar ante Japón.

Este sábado 20 de junio se enfrentan Países Bajos y Suecia por la fecha 2 del Grupo F del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el NRG Stadium. Ambos seleccionados europeos buscarán una victoria clave con vistas a lograr el pase a los 16avos de final en una zona que comparten con Japón y Túnez.

Durante la primera fecha, el combinado neerlandés dirigido por Ronald Koeman no pudo mantener la ventaja y terminó igualando 2-2 frente a Japón, con goles de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville. Por esta razón, el partido se presenta como una prueba de fuego para encaminar su clasificación.

Por su parte, el seleccionado de Suecia llega con el ánimo por las nubes luego de un estreno arrollador en el que goleó 5-1 a Túnez. Con un Yasin Ayari imparable que anotó por duplicado, más los aportes de Mattias Svanberg, Viktor Gyökeres y Alexander Isak, el equipo escandinavo intentará mantener la cima del Grupo F.

NRG Stadium.

Las posibles alineaciones de Países Bajos vs. Suecia

PAÍSES BAJOS: Bart Verbruggen, D. Dumfries, Jan Paul Van Hecke, V. Van Dijk, Micky Van de Ven, Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders, Crysencio, Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

SUECIA: Kristoffer Nordfeldt, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, V. Lindelof, Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Jesper Karlstrom, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygren, Alexander Isak y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

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¿Qué canal pasa Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

El partido entre Países Bajos y Suecia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— y TyC Sports, además del streaming de TyC Sports Play.

¿A qué hora se juega Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

Los seleccionados de Países Bajos y Suecia se encontrarán frente a frente este sábado 20 de junio, desde las 14:00 horas de la República Argentina, en el NRG Stadium.

Viktor Gyökeres tras la goleada de Suecia sobre Túnez. (David Ramos/Getty Images)

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Terna arbitral de Países Bajos vs. Suecia

Árbitro principal: Michael Oliver (Inglaterra)

Michael Oliver (Inglaterra) Asistente 1: Stuart Burt (Inglaterra)

Stuart Burt (Inglaterra) Asistente 2: James Mainwaring (Inglaterra)

James Mainwaring (Inglaterra) Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)

Abongile Tom (Sudáfrica) Quinto árbitro: Zakhele Siwela (Sudáfrica)

Zakhele Siwela (Sudáfrica) VAR: Jarred Gillett (Inglaterra)

Jarred Gillett (Inglaterra) AVAR: Ivan Bebek (Croacia)

Ivan Bebek (Croacia) SVAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Fixture del Grupo F del Mundial 2026

Justin Kluivert y Memphis Depay, figuras de Países Bajos. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

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Tabla de posiciones del Grupo F del Mundial 2026