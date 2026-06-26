¿Qué pasa si Cabo Verde gana, empata o pierde hoy vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026?

El sorprendente combinado africano, que ya le sacó puntos a España y Uruguay, busca sellar una histórica clasificación frente al necesitado conjunto árabe en Houston. Repasamos todos los escenarios posibles.

Este viernes 26 de junio, la enorme revelación del torneo, Cabo Verde, se mide frente a Arabia Saudita por la tercera y última jornada del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro, que se disputa desde las 21:00 horas (Argentina) en el Houston Stadium, es absolutamente definitorio para las aspiraciones de ambas selecciones de meterse en la próxima ronda.

El modesto país africano, dirigido por Bubista, arriba a este compromiso invicto tras encadenar un asombroso empate 0-0 ante la poderosa España en su debut y una vibrante igualdad 2-2 frente a Uruguay en su última presentación. Con 2 unidades, tiene el sueño intacto de meterse en los 16avos de final. Del otro lado, la escuadra asiática llega mucho más apretada: tras empatar 1-1 con los sudamericanos, sufrieron una durísima goleada por 4-0 ante los europeos, dejándolos en el fondo de la tabla con apenas un punto.

Cabo Verde le empató a Uruguay en Miami.

El partido se juega en simultáneo con el enfrentamiento entre España y Uruguay. A continuación, repasamos qué necesita Los Tiburones Azules para hacer historia.

¿Qué pasa si Cabo Verde le gana a Arabia Saudita?

De conseguir una victoria, el elenco africano alcanzará los 5 puntos y clasificará de manera directa a los 16avos de final. Dependiendo del resultado que se dé en el otro encuentro (si Uruguay gana, se definiría el primer puesto por diferencia de gol, o si España no gana), Cabo Verde podría dar la sorpresa monumental y clasificar en lo más alto del Grupo H en su primera participación mundialista.

¿Qué pasa si Cabo Verde empata con Arabia Saudita?

En caso de registrarse una nueva igualdad en Houston, los caboverdianos finalizarán su participación en la fase de grupos invictos, pero sumando apenas 3 puntos producto de tres empates. En este escenario, perderán toda chance de clasificar como primero o segundo, por lo que quedarían relegados al tercer puesto (superando a Arabia Saudita que quedaría con 2). Con esa sumatoria, deberán esperar obligatoriamente que culmine la fecha en el resto de los grupos para saber si les alcanza para entrar como uno de los ocho mejores terceros.

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¿Qué pasa si Cabo Verde pierde con Arabia Saudita?

Una derrota en este partido decisivo dejaría a Cabo Verde matemáticamente eliminado del Mundial 2026. El equipo de Bubista quedaría estancado con 2 puntos y sería superado en la tabla de posiciones por Arabia Saudita, que treparía a 4 unidades. Esta frustrante caída los mandaría directamente a armar las valijas y a despedirse prematuramente del certamen luego de haber ilusionado a todo un país.

¿A qué hora y dónde ver Cabo Verde vs. Arabia Saudita?

El partido comienza a las 21:00 horas de Argentina (19:00 hora local en Houston) y cuenta con el arbitraje del francés François Letexier, acompañado por sus compatriotas Cyrill Mugnier y Mehdi Rahmouni.

La transmisión en vivo para el territorio argentino está a cargo de DSports y TyC Sports, y también podrá seguirse de manera online a través de las plataformas de streaming DGO y TyC Sports Play.