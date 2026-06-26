¿Quién es el árbitro de Cabo Verde vs. Arabia Saudita hoy por el Mundial 2026?

Cabo Verde vs. Arabia Saudita se ven las caras hoy en Houston, en un partido trascendental, que tendrá como árbitro al internacional francés François Letexier.

Este viernes, Cabo Verde y Arabia Saudita se miden en un partido trascendental por sus respectivos futuros en el Mundial 2026. Ambos seleccionados aún tienen la posibilidad de avanzar a la fase de 16avos de final, en lo que será un partido muy tenso, aunque para poner paños fríos estará el experimentado François Letexier.

La FIFA designó al francés François Letexier como el árbitro principal de Cabo Verde vs. Arabia Saudita por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El colegiado de 37 años, que es internacional desde 2017, afronta el gran desafío de liderar el equipo arbitral en este cruce de la Copa del Mundo que se disputa en Houston.

Francois Letexier estará acompañado por sus compatriotas Cyrill Mugnier y Mehdi Rahmouni. (Getty)

Letexier cuenta con una destacada trayectoria en las competencias de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), habiendo dirigido la final de la Eurocopa 2024 y la final de la Europa League 2026. Además, viene de registrar un importante paso por el Mundial de Clubes de la FIFA celebrado en Estados Unidos durante 2025.

En este mismo Mundial, ya tuvo actividad, siendo el encargado de arbitrar el partido entre Costa de Marfil y Ecuador, que resultó en victoria de los africanos por 1 a 0. En ese partido, Letexier mostró cuatro tarjetas amarillas: Kessie, Fofana y Doué fueron amonestados por parte de los Elefantes, y Porozo, en el seleccionado sudamericano.

Francois Letexier ya dirigió en esta Copa del Mundo. (Getty)

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Cuerpo arbitral completo para Cabo Verde vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

Árbitro : François Letexier (Francia)

: François Letexier (Francia) Asistente 1 : Cyrill Mugnier (Francia)

: Cyrill Mugnier (Francia) Asistente 2 : Mehdi Rahmouni (Francia)

: Mehdi Rahmouni (Francia) 4to árbitro : Abongile Tom (Sudáfrica)

: Abongile Tom (Sudáfrica) 5to árbitro : Zakhele Siwela (Sudáfrica)

: Zakhele Siwela (Sudáfrica) VAR : Marco Di Bello (Italia)

: Marco Di Bello (Italia) AVAR : Willy Delajod (Francia)

: Willy Delajod (Francia) SVAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)

Posiciones del Grupo H del Mundial 2026

Tabla de mejores terceros

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Fixture del Grupo H